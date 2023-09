El polista Cruz Novillo Astrada, 24 años -hijo de Eduardo, uno de los mayores campeones de polo de las últimas décadas y ex presidente de la Asociación Argentina de ese deporte- será indagado hoy al mediodía tras ser detenido ayer a la mañana por atropellar y matar a un peatón en la avenida 9 de Julio, en la zona de Retiro, mientras conducía una camioneta 4x4. La víctima murió en el lugar, mientras que el conductor se dio a la fuga. Luego, se presentó con su abogado, Rafael Cúneo Libarona, en la comisaría Vecinal 1A, donde fue arrestado. El delito que se le imputa es el de homicidio culposo agravado. Novillo Astrada dejó la escena tras arrollar a la víctima.

Mientras tanto, se conocieron las imágenes de cámara de seguridad del momento del hecho, ocurrido ayer domingo, muy cerca de la intercepción de la bajada de la autopista Illia y Avenida Libertador, sentido al Obelisco.

Puede interesarte

El magistrado a cargo de la indagatoria es el juez Carlos Bruniard, con un expediente instruido por la fiscal Silvana Russi. La indagatoria, creen fuentes cercanas a la defensa, ocurrirá entre las 11 y las 15 y podría producirse vía Zoom. Novillo Astrada se encuentra en una alcaidía de otra dependencia policial en el centro porteño. Su posible traslado todavía no fue determinado.

El juzgado interventor, aseguran fuentes del caso, no dispuso test de alcoholemia ni narco test. Si dispuso un dosaje de sangre y orina de forma compulsiva, por lo cual el joven polista fue trasladado a un hospital para que se le realicen las extracciones para determinar la existencia de drogas o alcohol en su sistema.

Por lo pronto, la defensa no recibió los resultados: será clave que los peritos resuelvan estos análisis antes del momento de la indagatoria, en donde se le deben enumerar las pruebas al acusado. Sin embargo, la situación es más compleja. “Se está esperando hacer la consulta al juzgado a ver si abre el expediente a las partes, porque, si no, no se puede hacer el análisis de sangre. Si no hay perito de parte, pueden pedir la nulidad”, afirma una fuente clave del expediente.

Mientras tanto, el video del hecho será una prueba clave en el interrogatorio.

La víctima, confirman investigadores policiales de la fuerza porteña, todavía no pudo ser identificada y se aguardan los resultados de un cotejo con la PFA.

Según declaró Rafael Cúneo Libarona, el acusado “venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en colorado, y cuando le da el semáforo verde arranca. El accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar pero se le cruzó repentinamente al automovilista, que se asusta. Llega a la casa de la madre, vienen la madre y el padre a la comisaría y se presentan espontáneamente”, dijo a Télam Cúneo Libarona.

Puede interesarte

Luego, el defensor afirmó “no tiene antecedentes penales” previos a esta imputación por homicidio culposo. Por esa razón, el abogado estima que “quedaría detenido hasta mañana, cuando será indagado y esperemos que recupere la libertad” en el transcurso de hoy lunes.

En el lugar del hecho se hizo presente el SAME, que a las 5:45 constató que el joven atropellado, de unos 25 años, se encontraba sin vida, producto de las heridas recibidas por el impacto del vehículo. Tras ser embestido, salió despedido varios metros