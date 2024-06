Luego de la entrevista televisiva en la que Máximo Thomsen habló por primera vez de forma pública, ahora otro de los cinco condenados a perpetua por el crimen de Fernándo Báez Sosa, Matías Benicelli, dio su versión de lo ocurrido aquella noche del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Benicelli envió una carta al periodista Diego Estévez, en la que expresa su arrepentimiento por la muerte del hijo de Silvino Báez y Graciela Sosa, aunque tomó distancia del resto de los condenados, ya que aseguró que en la noche del asesinato no fue parte del "pelotón de fusilamiento que a patadas segó la vida de Fernando.

En el escrito, el joven de 24 preso en el penal de Melchor Romero manifestó: "Siento más la muerte de Fernando que mi propia existencia. No hay palabras para decir el dolor que me causa su ausencia". Y subrayó su comprensión hacia los jueces y, especialmente, hacia los padres de Fernando, quienes han vivido la pérdida de su hijo porque "creen que todos los que estuvimos aquella noche fuimos sus asesinos".

Una imagen de la riña

También, Benicelli describió su entorno familiar y el impacto que este hecho ha provocado en su vida. "Tengo una hermana mayor que es preciosa y un hermano menor de 17 años a quienes quiero y extraño cada día, una mamá amorosa y un padre que es mi ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de dignidad de vida", escribió. Y agregó: "Con ellos aprendí el valor de la familia, a creer en Dios y a sostener valores que hoy, más que nunca, me sostienen en la prisión en la que estoy".

"Pedir perdón parece una hipocresía, cuando no sale directo desde el corazón. San Francisco decía, es preciso amar para ser amado, perdonar, para ser perdonado. Yo sé que no maté a Fernando, pero pido perdón de todo corazón en nombre de todos los que causaron su trágica desaparición", agregó Benicelli en la carta que, de acuerdo a lo publicado por el diario Clarín, el abogado Attias reconoció que surge de una serie de declaraciones que reconstruyó el propio letrado y envió al periodista.

Puede interesarte

Las declaraciones escritas de Benicelli tienen lugar a poco menos de una semana que Máximo Thomsen rompiera el silencio y tratara de despegarse del crimen de Fernando Báez Sosa.

Sobre lo ocurrido esa noche en el boliche Le Brique con su grupo de amigos oriundo de la localidad bonaerense de Zárate que habían viajado de vacaciones a Villa Gesell, dijo que no fue parte del "pelotón de fusilamiento que a patadas segó la vida de Fernando".

Aseguró, también, que no formaba parte activa del "los que salían a buscar peleas por Zárate con otros grupos para jactarme de esas supuestas hazañas." Dijo que aún hoy no comprende los actos que llevaron a la tragedia y que estuvo en el "lugar y momento equivocado".

Las nuevas declaraciones públicas reavivaron el interés público en el caso por la brutalidad del acto y el impacto que ha tenido en las vidas de todos los involucrados.

Durante la entrevista televisiva, Thomsen, condenado a perpetua, aseguró que nunca pensó que podía "matar a una persona usando el cuerpo y las manos", reiteró que nunca tuvo la intención de causar la muerte de Fernando y se desligó del mote de "líder del grupo".

Puede interesarte

En esa aparición pública, además, Thomsen apuntó a algunos de sus compañeros, con nombre y apellido, como protagonistas de la golpiza en la que Fernando perdió la vida en Villa Gesell. Mencionó a Benicelli como quien recibió -según su relato- una trompada de Báez Sosa, y a Blas Cinalli como quien se tiró encima de Báez Sosa, en el inicio de una trifulca dentro del boliche. También nombró a Ciro Pertossi y a Enzo Comelli por la pelea en la calle.

Ahora, con su carta, Benicelli se desliga de la responsabilidad individual en la pelea que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa y de las declaraciones de Thomsen que puso el foco en sus compañeros. "Yo sé que no maté a Fernando, pero pido perdón de todo corazón en nombre de todos los que causaron su trágica desaparición", sostuvo Benicelli.

"Me resta la esperanza de que la misericordia de Dios, nos devuelva la paz e imparta una justicia donde los hombres no alcanzan. Y que la muerte de Fernando sea recordada como la de un mártir, que ofrendó todo cuanto tenía, su vida. para que la violencia sea erradicada para siempre de todos los lugares, públicos y privados donde se reúnen los jóvenes para festejar la vida y no para invocar la muerte", concluyó en el escrito.

Benicelli y Thomsen son dos de los cinco rugbiers que recibieron condena a perpetua. Los otros son Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Luciano Pertossi. Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados como partícipes secundarios y recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Durante el juicio, un testigo ubicó a Benicelli como "agresor directo" de Fernando y al menos otro "agrediendo también a un amigo". Y el fiscal Juan Manuel Dávila consideró que "tuvo el codominio del hecho", ya que contó con "la posibilidad de emprender, proseguir o detener el curso causal del delito".