El atleta Federico Bruno, el principal medio fondista argentino en la actualidad, anunció que fue suspendido provisoriamente por la Word Athletics Anti-Doping, en la previa del Campeonato Sudamericano de Atletismo que tendrá por escenario la ciudad brasileña de San Pablo.

Bruno -actual récord sudamericano en los 5.000 metros llanos- manifestó que la sanción corresponde a un resultado adverso en un control, el cual había dado positivo en EPO. En el cierre del breve comunicado que publicó en sus redes sociales, el medallista dorado en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 afirmó: "Nunca en mi vida he comprado, buscado, poseído, administrado o usado EPO o cualquier otra sustancia prohibida”.

En caso de confirmarse la sanción, Bruno no sólo se perdería el torneo que se disputará en Brasil, sino que tampoco podrá participar de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en lo que es una competencia importante y trascendental para la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El comunicado de Federico Bruno tras su suspensión reza: "En el día de la fecha me han notificado de Word Atheltics Anti-Doping que he sido suspendido provisoriamente por un resultado adverso de la muestra A de un test de orina que había dado positivo por EPO. Me he quedado en shock. Para ser claro, nunca en mi vida he comprado, buscado, poseído, administrado o usado EPO o cualquier otra sustancia prohibida. Y estoy dispuesto voluntariamente a que vean mis cuentas bancarias, computadora y teléfono. Y estoy dispuesto a solicitar el examen de la muestra B. Es todo lo que voy a decir en el momento".