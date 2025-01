A sus 72 años, Graciela Alfano continúa siendo una figura destacada en las redes sociales, no solo por su belleza, sino también por su espontaneidad y humor. Durante sus vacaciones en Punta del Este, la diva argentina protagonizó un inesperado y divertido encuentro con una leyenda del fútbol mundial: Ronaldinho.

El cruce ocurrió en el hotel donde ambos se hospedaban. Según relató Alfano, todo sucedió cuando salió del ascensor y se encontró de frente con el astro brasileño. "Fue increíble. Bajé del ascensor y ahí estaba él, en todo su esplendor", contó emocionada. Con su característico desparpajo, Alfano no perdió la oportunidad de bromear con el futbolista: "Le dije que era su comité de recepción del hotel y nos reímos mucho".

El momento culminante llegó cuando la actriz le pidió una foto, y Ronaldinho sorprendió con un gesto que dio de qué hablar: "Me apretó la cintura para la foto. Y bueno, ¡hay para apretar!", comentó Alfano entre risas.

Me encanta porque si solo ves la foto parece que hubieran estado juntos toda la noche, pero en el video se ve que el flaco iba a tomar el ascensor y apareció "casualmente" ella para sacarse la foto y el pibe salió rajando...😂😂

— Tito (@Tito9k9) January 25, 2025

La química y la buena onda entre ambos no pasó desapercibida para los seguidores de la actriz, quienes especularon sobre un posible interés mutuo. Sin embargo, Alfano dejó en claro que todo fue en tono de humor. "Le dije que le dábamos la bienvenida al hotel. Él se empezó a reír, me presenté, y me respondió: 'Me imaginé que eras una diva'. Fue todo muy divertido", aclaró.

Para cerrar, la diva lanzó un elogio hacia Ronaldinho que no dejó indiferente a nadie: "Está muy bueno". Como siempre, Alfano logra transformar un encuentro casual en una historia que capta todas las miradas y genera revuelo en las redes sociales.