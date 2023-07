Luego de anunciar que estaba esperando un hijo junto con su novia, Bruna Biancardi, Neymar Jr, reveló cual será el sexo de la criatura.

En las ultimas semanas, Neymar estuvo en boca de todos y no precisamente por su rendimiento futbolístico, que vale recordar, no fue el mejor, por diferentes lesiones y luego de que su club (el Paris Saint Germain), no lograra llegar a las instancias finales de la Champions League.

Pero el brasilero copó los portales de los medios, anunciando que se convertiría en padre una vez más, en este caso con su pareja Bruna Biancardi, una joven con quien está en pareja desde finales del 2021.

Pero esto no fue todo, porque en los últimos días Neymar estuvo envuelto en un escándalo porque se conoció que había tenido un affaire con una mujer, engañando a su pareja actual, quien se encuentra transitando el segundo trimestre de gestación.

Una vez que explotó el escándalo, fue el mismísimo crack brasilero quien priorizó el bienestar de la familia y el bebé y decidió reconocer su error y disculparse públicamente, a través de sus redes sociales.

“Justificando lo injusto. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo justo a tu lado. Lo he logrado. Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo”, dijo Neymar escribió en Instagram el 19 de junio.

Parece que las disculpas ofrecidas por Neymar, fueron aceptadas por Bruna y el último fin de semana se mostraron muy sonrientes celebrando una especie de baby shower, en donde hicieron una mega fiesta en donde revelaron cuál es el sexo del bebé en camino.

Así fue que con un carrusel blanco en el medio de un parque, living, candy bar temático, escenario para shows en vivo, pista de baile y una tarima con las iniciales de sus nombres, Neymar y su pareja anunciaron lo que todos esperaban saber.

Los futuros papás activaron un botón y así, sin más, comenzó a salir por el aire humo color rosa anunciando que esperan una nena.

Por el momento no revelaron el nombre del bebé en camino.