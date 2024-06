Aunque Lucila La Tora Villar y Nacho Castañares continuaron siendo compañeros de trabajo a pesar de su ruptura amorosa, en las últimas horas, la expareja protagonizó un incómodo momento en vivo que evidenció la mala onda que existe entre ellos.

El clip que se volvió viral sucedió durante Fuera de Joda, el programa que ambos conducen en el canal de streaming de Telefe. Todo inició luego de una pregunta que hizo Lucila al aire, sobre un comentario de Nacho. “Igual la discusión fue con Darío, no fue con Bauti ¿no?”, dijo la exintegrante de Gran Hermano 2022. Esta frase provocó la indignación de Nacho quien no tardó en interrumpirla.

“Lo estoy repitiendo, lo dije sobre Bauti. No sobre Darío”, comentó el streamer enojado por el comentario de la influencer que no había registrado su voz. Sin embargo, ella tampoco se quedó callada: “Estoy preguntando bien porque no entendí. Por eso lo volví a preguntar”.

Puede interesarte

Con cara molesta, la joven revoleó los ojos y dejó de mirarlo, pero él insistió: “Bueno, lo vuelvo a responder”. En ese momento, se escuchó un “gracias” en tono despectivo de parte de la Tora, quien continuó con su cuerpo dirigido hacia el lado contrario de su compañero. Una vez finalizado el cruce, los dos se quedaron con cara de enojados e intentaron seguir con el programa pero no pudieron evitar que los internautas advirtieran la incomodidad de la situación.

ah tranqui la tora y nacho pic.twitter.com/FpvYQMwHQ1 — ☆ (@m0ther1ng) June 24, 2024

Un rato después, los usuarios comenzaron a especular sobre por qué hay mala onda entre ambos, incluso le atribuyeron la situación al inminente romance entre Nacho y Coty Romero. Por ejemplo, unos meses atrás cuando se viralizaron las imágenes de ellos muy cerca en un boliche, el tema llegó hasta La Noche de los Ex (Telefe) donde tanto La Tora como Castañares trabajan.

Puede interesarte

Fue allí en el programa de debate conducido por Robertito Funes Ugarte, donde hablaban de parejas históricas del reality, como Ximena Capristo y Gustavo Conti, presentes en el panel. Y en ese momento, el presentador acorraló a Lucila para hacerle una pregunta sobre el estado sentimental de Nacho, con quien mantuvo la relación durante el encierro y continuó fuera del programa.

“¿Últimamente vos sabés algo de él, de su situación?”, indagó el conductor poniendo incómoda a la panelista. “No. Es mi compañero laboral y nada más”, contestó ella, sin dudarlo y sin dar detalles al respecto. A su lado, el propio Castañares no emitió declaraciones sobre el tema.