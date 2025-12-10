Una mujer de 47 años fue arrestada acusada por asesinar a puñaladas a un oficial retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires en el partido de General Rodríguez.

Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó en septiembre de 2023, cuando la implicada ingresó al domicilio del damnificado con el supuesto objetivo de cometer un robo, donde le habría asestado al menos 12 cuchilladas hasta matarlo.

La imputada incendió la vivienda para ocultar evidencia, se llevó varias pertenencias y se dio a la fuga, al tiempo que luego fue identificada por las autoridades y se ordenó su captura.

🚨 DETENIDA | El DFI de la PFA capturó en General Rodríguez a una mujer buscada por asesinar de 12 puñaladas a un suboficial mayor retirado y luego incendiar su casa para borrar pruebas. Estaba prófuga desde 2023. Quedó a disposición de la Justicia por homicidio agravado. pic.twitter.com/cPcnzKZQ5U — Lautaro Spadavecchia Amez (@LauSpadavecchia) December 10, 2025

La UFI N°12 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez delegó las pesquisas a los efectivos de la División Área Metropolitana Norte de la Policía Federal, para ubicar y concretar la detención de la prófuga.

Tras la realización de diversas tareas de campo, los oficiales constataron que la implicada residía en una finca situada sobre la calle Los Aromos, en el barrio Maravillas del Oeste.

El Juzgado de Garantías N°1 autorizó el allanamiento, los uniformados entraron al lugar, apresaron a la mujer e incautaron un teléfono celular.

La involucrada quedó a disposición de la Justicia por el delito de “homicidio agravado”.