Un hombre de 67 años falleció de manera trágica durante la cena de una boda en el Hotel Armada, ubicado en Spanish Point, Irlanda. Aunque el incidente ocurrió a fines de diciembre del año pasado, la noticia salió a la luz recientemente tras la conclusión de la investigación por parte del Tribunal Forense de Co Clare, según informó el medio Irish Mirror.

La víctima, Brendan Glynn, se atragantó con un trozo de carne del primer plato y se asfixió ante los invitados. John Murphy, uno de los asistentes, declaró: "Yo había hablado con Brendan segundos antes de que esto sucediera y parecía estar bien. No daba la impresión de tener alguna dificultad".

Murphy asistió al evento junto a su esposa, Geraldine, quien fue la primera en notar que algo no estaba bien con Glynn. "Miré y parecía que le salía un líquido de un lado de su boca", recordó Geraldine, añadiendo que Glynn "no se movía" y "no la reconoció cuando intentó hablar con él". "Tenía los ojos abiertos. Utilicé una servilleta para limpiar la comisura de la boca de Brendan y toda la mesa de la boda se dio cuenta de que algo andaba mal en ese momento. Brendan simplemente se quedó sentado, inmóvil y sin responder", relató Geraldine.

En ese instante, los invitados alertaron al personal médico del salón. Poco después, llegó una ambulancia, pero Glynn ya se había descompensado y permanecía inconsciente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto.

La investigación, que concluyó este miércoles, indicó que la víctima murió a causa de una asfixia. "El personal médico extrajo de las vías respiratorias varios trozos grandes de filete que obstruían la laringe", explicó la forense Margot Bolster.