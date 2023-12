Desde que se incorporó a proyectos laborales destacados, Julieta Poggio se ha convertido en una figura influyente en el mundo de la moda, luciendo un estilo elegante.

Esto quedó demostrado en su participación en "Gran Hermano 2024", donde recibió a los nuevos concursantes en la entrada de la casa más famosa del país. Además, la actriz sorprendió a todos con un cambio de look inesperado y fue comparada con la China Suárez debido a su notable similitud.

Formando parte del equipo del reality dirigido por Santiago Del Moro, Julieta Poggio tomó parte como panelista en "El Debate" de "Gran Hermano". Durante su participación, llamó la atención un notorio cambio en su aspecto facial que no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales. Rápidamente, la compararon con la exintegrante de "Casi Ángeles".

Puede interesarte

La influencer optó por utilizar lentes de contacto de color verde, un cambio estético que complementó con un maquillaje muy parecido al de la China Suárez. A pesar de haber confirmado públicamente su relación con Lauty Gram, la China había sido vinculada sentimentalmente previamente con Marcos Ginocchio.

Julieta Poggioe es comparada con la China Suárez

"Otra familia más que te cargast... Ah no, hola Juli Poggio", Diversos usuarios en las redes sociales, particularmente en X (antiguo Twitter), comentaron y compartieron la nueva imagen de Julieta. Al hacerlo, hicieron una clara alusión a la famosa frase de Wanda Nara, quien la pronunció cuando se desató el escándalo por la relación extramatrimonial entre su esposo, Mauro Icardi, y la China Suárez.

Como resultado, los usuarios en línea no vacilaron en comparar a la ex participante del reality con la famosa actriz. Algunos comentarios expresaron: "Te dicen que la China anda con el Primo y vos tipo... Ni a los talones le llega a la China", "Otra más que se quiere parecer a la China", y "No todos tienen la belleza natural como Coti (Romero)". Estas observaciones fueron duras y también involucraron a Marcos y Coti, quienes enfrentaron rumores sobre un supuesto beso.

Pese a esto, Julieta Poggio decidió hacer oídos sordos a las críticas recibidas, por ende no emitió ninguna respuesta a lo sucedido. Por el contrario, permaneció compartiendo contenido vinculado a su nuevo rol en "Gran Hermano 2024", las marcas que la contratan y su paso por la actuación.