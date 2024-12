Jenifer Lauría, la última eliminada de Gran Hermano, se confesó con Ángel de Brito sobre su conflictiva relación con la familia de su ex pareja y padre de su hija, Ricardo Centurión. Durante su mano a mano, la botinera reveló la razón del porqué falló su relación con el futbolista y si volvería con él en un futuro.

“Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad. No estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó”, confesó en LAM.

Al ser consultada sobre las hermanas de su ex pareja, Jenifer se quebró en llanto y pidió no hablar sobre eso porque ellas y su familia siempre “la salieron a matar”.

"Inventan cosas. Estando en pareja con él, embarazada, decían que trabajaba de prostituta. Decían que mi hija no era hija de él. La pasé muy mal en el embarazo", recordó. "Yo no le saqué nada, me dio esa casa donde yo estoy viviendo, que se lo recontra agradezco, y una camioneta. Nada más", agregó.

Sobre si hubo violencia dentro de la relación con el futbolista y su familia, la participante de GH aclaró que “nunca le levantó la mano” pero que “sufrió mucha violencia psicológica".

La relación entre Jenifer y Ricardo Centurión inició durante un difícil momento en la vida del futbolista, había sufrido la perdida de su novia Melody Pasini y la de su abuela en el 2020. Al año siguiente, la pareja dio la bienvenida a Emma, su hija, cuando aún seguían juntos, pero finalmente se separaron en el 2023.

Al ingresar a la casa del reality de Telefe, Jenifer dejó a su hija Emma al cuidado de su familia y, aunque aclaró sentirse segura con su decisión, en la segunda semana dentro del reality empezó a “maquinear” sobre que pensaría la familia de Centurión de su ingreso a Gran Hermano.

“La segunda semana me empezó a maquinar la cabeza, pensaba en qué estaría pensando la familia de él cuando entré a la casa, no me lo decían en la casa, pero nadie de su familia me quiso”, comentó frente al panel de las angelitas.

Además, confesó que Centurión no fue un padre presente dentro de la vida de su hija y que lamenta que no haya sido parte de los momentos importantes: "Antes de que yo entre a la casa, hacía como diez días que no la veía a la nena. La vio cuando fue al acto escolar y al otro día, eso cuando yo ya estaba dentro de la casa”.

La botinera reveló que es ella quien se ocupa de la economía y de mantener a Emma porque no recibe manutención de parte del futbolista: “Él no me puede pasar plata porque no tiene club”.

Finalmente, dejó en claro que “ni loca” volvería con Centurión.