Tragedia en el Amazonia
Perú: un alud hundió dos embarcaciones, dejó 12 muertos y más de 30 desaparecidos
Más de 30 personas continúan desaparecidas mientras la Marina trabaja en un operativo dificultado por la crecida del río y la poca visibilidad.
Una madrugada de horror sacudió a la localidad fluvial de Iparia, en la región peruana de Ucayali, donde un alud de tierra arrasó con dos embarcaciones ancladas en el puerto y provocó una tragedia de enormes dimensiones. Según confirmaron autoridades sanitarias, 12 personas murieron y entre 30 y 36 continúan desaparecidas.
El derrumbe sorprendió a las naves durante la noche. Una de ellas había partido horas antes desde Pucallpa con unos 65 pasajeros rumbo a comunidades indígenas. La mayoría de las víctimas pertenecían a esos pueblos originarios que dependen del transporte fluvial para movilizarse.
El director regional de Salud, Patrich Pantoja, informó que los cuerpos recuperados ascienden a doce y que los veinte heridos recibieron el alta médica. “Seguimos trabajando con las brigadas para ubicar a los desaparecidos”, señaló.
Victorino, uno de los sobrevivientes, relató que el barranco “se vino abajo de golpe” y que la embarcación se hundió en cuestión de segundos. “La gente rompía las ventanas para salir como podía”, contó, mientras imágenes difundidas por medios locales mostraban valijas y mercadería flotando sobre las aguas del Ucayali.
Operativo de búsqueda complicado y sospechas sobre el viaje
La Marina peruana encabeza las tareas de rescate, con apoyo aéreo de la Policía. Sin embargo, la crecida del río, los remolinos y una densa neblina complican cada movimiento. El capitán Jonathan Novoa advirtió que el operativo podría interrumpirse durante la noche por falta de visibilidad y retomarse en las primeras horas del martes.
En paralelo, las autoridades investigan si la embarcación siniestrada navegaba con sobrecupo y bajo condiciones informales, sin cumplir los requisitos básicos de seguridad. La preocupación no es menor: en 2021, un choque entre dos barcos en el río Huallaga dejó 22 muertos, uno de ellos también operaba con exceso de pasajeros.
Mientras las familias esperan noticias, la región vuelve a quedar marcada por una tragedia que expone las falencias históricas del transporte fluvial y la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de él para sobrevivir.