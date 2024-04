El periodista Juan Pedro Aleart, reconocido por su trabajo en el noticiero local "De 12 a 14", sorprendió a la audiencia de Canal Tres este jueves al iniciar la transmisión del mediodía de manera inusual. Desde el comienzo del programa, Aleart advirtió que se trataba de una emisión especial, manteniendo una mirada fija a la cámara. Durante los primeros 25 minutos de aire, compartió la impactante historia de los abusos sexuales que él y sus hermanos sufrieron por parte de su propio padre y su tío.

El conductor expresó que, a pesar de haber contado muchas historias, esta era la primera vez que compartiría la suya propia. En su relato, denunció a sus familiares por los sufrimientos que él y sus hermanos padecieron durante su infancia y adolescencia.

Aleart mencionó en primer lugar a su padre, quien se suicidó semanas atrás, acusándolo de cometer delitos sexuales contra su hermana desde que ella tenía tres años. También lo señaló por hacerlos partícipes de algunos de estos actos tanto a él como a su otro hermano.

“Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Afortunadamente, no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo”, aseveró exponiendo el periodista.

Solo desde el escritorio donde habitualmente da las noticias, siguió: “Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada y que estaba loca. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”

En este contexto, Aleart compartió que durante mucho tiempo instó a su hermana a que presentara una denuncia. Finalmente, ella lo hizo, y su padre fue denunciado por abuso sexual agravado. Aleart señaló que la justicia tomó su tiempo, y su padre fue notificado de la denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar las consecuencias de sus acciones, decidió quitarse la vida. Aleart le dijo a su hermana: "Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó".

Sin embargo, Aleart destacó que esos minutos de su relato eran solo "una parte de la historia". A continuación, el periodista detalló los hechos que él mismo experimentó mientras estas situaciones ocurrían en su ámbito familiar. El protagonista de los episodios en cuestión fue otro de sus familiares, quien quedó libre a pesar de ser denunciado, ya que la causa prescribió.

“Mientras todo esto ocurría en mi hogar, con un padre violento y abusador, y una madre que era víctima y cómplice al mismo tiempo, un tío en quien yo confiaba y que muchas veces había actuado como un padre para mí, se aprovechó de la extrema vulnerabilidad en la que nos encontrábamos mi hermano y yo, y nos abusó sexualmente desde que teníamos 6 años en adelante”, reveló Aleart.

En cuanto a sus dichos, luego de unos años soportando estos actos, él se animó a decir en su hogar lo que estaba sufriendo. Pero fue en vano porque ninguno de sus padres quiso ayudarlo. “Yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también”, añadió.

Aleart, lleva 18 años desempeñándose en medios de comunicación, finalmente reveló que en el año 2022 denunció a su tío. Un paso que le resultó difícil por ser una figura pública y por el que, en consecuencia, sufrió depresión.

“Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía ´De 12 a 14′ durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie”, explicó sobre su decisión de hablar.

Sin embargo, la respuesta que recibió de la justicia frente a este hecho no fue la que esperaba: “Se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintos, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declaró abuso sexuales de la misma manera que me los daba a mí esta persona, que además fue denunciada por otra persona que no conozco”, contó refiriéndose a una ex alumna de su tío y otra compañera.

Y comentó: “Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, me dijeron, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y, por lo tanto, esta persona está libre”.

Para concluir su relato, el periodista —que agradeció en varias oportunidades a las autoridades del canal por darle el lugar para contar su historia— dijo que actualmente su causa está en la Corte de la provincia, solicitó cambios urgentes en la legislación y que las autoridades “se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores”