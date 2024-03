Una familia que vive en Laguna del Desierto al 3800, en barrio Acindar de la ciudad de Rosario, atraviesa una dramática situación. Este lunes, una mujer entregó una nota extorsiva, a través de la cual exigen que dejen su propiedad, caso contrario, van a balear el inmueble. Ante la intimidación, la pareja y su nene de 9 años duermen en el piso ante la posibilidad de un ataque a tiros.

“Me tiraron la nota en el pie. Le dije, ¿Che, vos estás segura de que es para mí? Me respondió «Sí, sí, es para vos», se subió a una chata y se fue. Por eso, llamé al 911 y fui a la comisaría 21”, relató Lorena en diálogo con medios locales.

La mujer mostró el interior de su domicilio y exhibió que desde este lunes duermen con el colchón en el suelo por temor de una balacera. “A las 15.30 se cumplen las 24 horas para que baleen. Me pusieron una ronda de vigilancia, no una patrulla. Lo primero que me dijeron en la comisaría es que me resguarde. Pusimos el colchón en el piso para que la bala no nos alcance en la cabeza. A mi hijo le dije que solo se puede levantar para ir al baño”, explicó.

Acusan al marido de abusador

“Le tuve que pedir a los vecinos que me expliquen una palabra de la nota porque nosotros somos de Paraguay. Acusan a mi marido de abusador. Él es carpintero, está todo el día trabajando afuera. No tenemos plata, somos pobres. Mi hijo tiene problemas en el corazón y el médico que lo trata está acá”, expresó.

Lorena preguntó al aire por qué buscan su casa, la que consiguió pagar después de haber vendido su propiedad en Paraguay. “Si quieren mi casa se las vendo. Pero, ¿qué hice yo? Mi marido no está nunca, se la pasa trabajando. Mi nene tiene 9 años y está a la espera de una cirugía. No me piden plata, me piden la casa, que no tiene cosas de valor, no es grande”, concluyó.