Un trágico accidente tuvo lugar en Florencio Varela cuando un joven perdió la vida después de caer y ser aplastado por las ruedas de un colectivo. El fatal incidente ocurrió cuando los escalones de la unidad cedieron, provocando que el joven se desplomara y quedara bajo las ruedas del vehículo.

El joven, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue identificado como víctima del trágico accidente que ocurrió en la mañana del lunes. Según los informes, el problema con los escalones del colectivo, que aparentemente no estaban en condiciones óptimas, contribuyó a la caída del joven. El colectivo, de la línea que sigue operando con normalidad, no detuvo su servicio tras el incidente.

El accidente ha generado una gran conmoción en la comunidad local y ha llevado a la familia del joven a exigir justicia. La familia ha denunciado que el mal estado del vehículo contribuyó a la tragedia y ha pedido una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y evitar que hechos similares ocurran en el futuro.

A pesar del grave suceso, la línea de colectivo involucrada continúa funcionando sin interrupciones. La falta de suspensión del servicio ha añadido indignación a las demandas de la familia, que considera que la empresa de transporte debe asumir responsabilidades y garantizar la seguridad de sus unidades.

Puede interesarte

Las autoridades locales y la empresa de transporte están bajo presión para proporcionar respuestas y tomar medidas correctivas. La tragedia ha puesto de relieve la necesidad urgente de revisar y mantener adecuadamente la flota de colectivos para prevenir futuros accidentes y proteger a los pasajeros.

La comunidad de Florencio Varela y la familia del joven fallecido esperan que el incidente lleve a un cambio significativo en las prácticas de seguridad y que se haga justicia en honor a la víctima.