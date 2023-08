Tras diez show agotados en el Movistar Arena -por donde comenzó su gira mundial el jueves 3 de agosto y en donde cantará hasta el 18 de este mes-, el artista ya decidió volver al país luego de presentarse en los conciertos que tiene pautados en Chile, los Estados Unidos y México.

Luis Miguel retornará en marzo a la Argentina para dar un gran recital en el marco de un estadio y que también está la posibilidad firme de hacer una cena show más exclusiva, en la que el cantante pueda sentir la cercanía de sus seguidores más fanáticos.

La teoría del doble

El astro mexicano, que luce mucho más flaco y con look renovado con respecto al que cuatro años se presentó en el Campo Argentino de Polo, hasta parece divertirse con la teoría de que no es él quien se sube al escenario a cantar, sino alguno de sus dobles.

Teoría que se desarma apenas se escuchan sus primeras notas. El hombre puede estar cambiado físicamente, pero su voz es la voz de siempre, afinada y con mucho caudal. La voz que lo llevó a ser una celebridad mundial.

Pero las redes tomaron el aspecto físico de Luis Miguel y pronto se disparó la teoría de los dobles. Y la verdad que dobles del cantante hay muchos -no son pocos los que viven de eso, incluso-, al punto que uno de sus clubes de fans llevó a uno de sus sosías hasta la entrada del Movistar Arena, como parte de los festejos por la llegada del cantante de No culpes a la noche al país.

Cómo es su show

"El show arrancó a las 21 en punto, con una introducción musical de la banda (integrada por tres coristas, cinco vientos, dos tecladistas, guitarrista, bajista, percusionista y baterista), mientras, se proyectaban imágenes de toda la carrera del “Sol de México”. Enseguida entró el astro y cantó Será que no me amas. La audiencia de quince mil personas explotó de emoción y euforia, dándole la bienvenida..."

"Visiblemente más flaco, con riguroso traje negro y corbata al tono sobre una camisa blanca, Luis Miguel no paró de sonreír y saludar a su público entre una canción y otra. A pedido suyo, el escenario fue especialmente bajo para que pudiera estar cerca de la gente, a la que le habían repartido pulseras luminosas al estilo Coldplay..."

"La puesta incluyó una gigantesca pantalla -más grande que las habituales- y varias medianas para que todos pudieran ver cada detalle de Luismi cantando y haciendo sus gestos, cortes y quebradas. ¿El sonido? Perfecto, sin fallas y con una mezcla hi-fi. Y una iluminación majestuosa..."

"Transcurrida la primera hora de show, después de No sé tú saludó con apretones de mano a la gente de las primeras filas y pareció que iba a hablar, pero no: se puso a cantar Como yo te amé y Somos novios. Curioso: con casi dos horas y media de concierto, no le habló en ningún momento a la gente..."

"Con la proyección de un cartel con la palabra "Tangos" (tal como antes se leía "Boleros", luego se leería "Duetos" y luego "Pop") se lució con Por una cabeza mientras una pareja bailaba y tocaba un bandoneonista. Siguieron Volver, Uno y El día que me quieras...

En "Duetos", cantó junto a la voz de Michael Jackson en Smile-Sonríe; y con la de Frank Sinatra en Come Fly with Me.

​Hubo lluvia de papelitos y el cierre con su versión de Cucurrucucu paloma, donde un dron lo filmó de cerca antes de volar por encima de toda la platea.

El público, claramente con mayoría femenina, no podía creer la sucesión de hits y el entusiasmo desbordante del protagonista de la noche, que desplegó todo su caudal vocal para recrear una gema tras otra de su repertorio.

A los 53 años y con 40 de carrera, el mexicano volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras de la música en español, con seguidores de siempre y una nueva generación de fans que lo descubrieron gracias a la popular serie en Netflix sobre su vida.