La víctima, Maximiliano Balbuena, agonizó durante cuatro días. El hecho quedó registrado en video por testigos que presenciaron el hecho.

Un joven de 29 años murió tras agonizar cuatro días por una golpiza feroz que recibió el pasado 31 de diciembre en Merlo. El ataque ocurrió frente a varios testigos que incluso filmaron la secuencia con sus celulares.

El hecho sucedió en la esquina de Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera. Aunque todavía no está claro qué originó la pelea, el resultado fue letal: la víctima, Maximiliano Balbuena, quedó inconsciente en el lugar tras recibir una serie de golpes brutales.

Las imágenes del ataque, muestran que Maximiliano -herido de gravedad- intentó defenderse arrojando golpes al aire, completamente desorientado.

UN JOVEN MURIÓ TRAS UNA GOLPIZA EN MERLO Y HAY UN DETENIDO

Un joven de 29 años, identificado como Maximiliano Balbuena, falleció luego de permanecer cuatro días internado en terapia intensiva a raíz de una brutal agresión ocurrida el pasado 31 de diciembre en el Barrio Matera,… pic.twitter.com/I6vyZWz0yW — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) January 6, 2026

Según confirmaron fuentes de la investigación, recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente -se sospecha que fue un botellazo- que le provocó un derrame cerebral. Desde ese momento, nunca logró recuperarse.

Balbuena fue encontrado por su hermana, ya desvanecido en el piso y convulsionando en plena calle. Vecinos de la zona ayudaron a trasladarlo de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas.

Allí, los médicos confirmaron la gravedad del cuadro: quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica. Finalmente, falleció en la mañana de este domingo.

Con los testimonios y las imágenes aportadas por los testigos, la Policía detuvo a Fabián Eduardo Ahumada Romero, de 56 años y de nacionalidad chilena, señalado como uno de los agresores. Sin embargo, la familia de la víctima y otros testigos apuntan a la participación de al menos otro atacante, que sigue prófugo.

La causa, que en un principio fue caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, fue recaratulada como homicidio tras la muerte de Balbuena.

El fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Fiscalía N° 6 de Morón, ordenó la autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento.