Una escena de celos interrumpió un show de baile erótico de una mujer que, aparentemente, trabaja en un billar de Barranquilla, Atlántico. Según se puede apreciar en un video difundido a través de las redes sociales, la joven se encuentra desplazándose por el lugar mientras coquetea con los clientes.

Mientras ella realiza su típico baile, ocurre una incómoda escena que desató todo tipo de reacciones entre los internautas, pues una mujer, visiblemente molesta, decidió sacar a su pareja del establecimiento a empujones luego de que la bailarina dirigiera parte de su presentación hacia él.

El espectáculo finalizó antes de lo previsto, en medio de gritos por parte de los demás asistentes, que no dudaron en mostrarse sorprendidos y expresaron su descontento por lo ocurrido, puesto que la mirada de algunos de ellos estaba fija en la mujer que se movía por todo el lugar.

Según relatos de testigos en redes sociales, la que sería la esposa de uno de los clientes reaccionó con furia al observar la interacción y no dudó en retirar a su pareja, incluso recurriendo a la violencia física para sacarlo del local, pues se ve cómo lo empuja hacia la salida con mucha fuerza hasta lograr su objetivo.

Los internautas no tardaron en compartir comentarios cuestionando la situación y algunos criticaron la reacción de la mujer: “Se imaginan si este bochornoso evento hubiera sido al revés, estarían pidiendo cárcel”, escribió uno de ellos, teniendo en cuenta que este tipo de acciones violentas no deberían ser normalizadas en las parejas.

Los celos se tomaron un billar de Barranquilla y acabaron con un show de striptease antes de lo previsto.



Todo ocurrió cuando una bailarina dirigió su presentación a un asistente, sin imaginar que su esposa aparecería minutos después visiblemente alterada. pic.twitter.com/Hlbfpv4UCz — ÚLTIMA NOTICIA COL 🇨🇴 (@UltimaNoticiaCo) January 25, 2026

El hecho generó todo un debate entre los usuarios de X, TikTok y Facebook, pues algunos de los internautas consideraron desmedida la reacción de la pareja del cliente del lugar, mientras que otros tomaron el asunto con humor y reprocharon que las parejas celosas realicen este tipo de planes.

Y es que algunos reaccionaron asegurando que la pareja no debería asistir a este tipo de espacios al saber que podrían ocurrir cosas como estas: “Pero cómo estás en eso con tu esposa si sabes que es tóxica”, “¿Y la vieja para qué fue allá o qué?” y “Para qué ir a lugares así, si no van a soportar”.

Entre tanto, otros reiteraron que el hecho fue bastante humillante para el sujeto en cuestión: “El man tranquilo y la otra lo avergüenza de esa manera con los amigos, no hay derecho pa’ ese man tiene que salir de ahí” y hasta dejaron consejos como “La paz y la tranquilidad vale más que cualquier cosa”, fueron algunas de las opiniones destacadas en redes sobre el curioso episodio.

Por otro lado, hubo algunos más incrédulos que aseguraron que no se trató de algo más que una actuación por parte del local, puesto que no consideran que este tipo de situaciones sucedan de forma natural. “Me parece que hay poco show en la actuación de 1 a 10 les doy 1 a los tres por malos”.

El establecimiento aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido y el debate continúa encendido en las redes sociales, donde los barranquilleros y personas de otras ciudades siguen compartiendo el contenido y comentando de lo qué pasó.

Entre otras de las reacciones ante el video viral se encuentran: “Hay que madurar en las relaciones, por eso hoy en día todos viven de desconfianza y toxicidad”, “Jajaja fue la última vez que los amigos verán a ese man en el billar” y tampoco faltaron las críticas para la bailarina: “Tantos hombres y le pone el culo al que tiene la mujer al lado, puta tenía que ser”.