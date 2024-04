Desde hace tiempo el barrio Guadalupe viene siendo azotado por la delincuencia. El lunes un violento asalto en un colectivo de la Línea 8 dejó al chofer herido y una pasajera golpeada. Y 24 horas después otra mujer resultó lastimada por motochorros que la asaltaron en la calle.

“Todo ocurrió a las 8,15 hs. en Necochea y Padre Genesio. Yo iba a esperar el colectivo porque tenía que pagar una cuenta de mi mamá.”

“Llevaba 80 mil pesos en una bolsita de nylon que estaba dentro de otra bolsa de perfume. Trato de no usar cartera por prevención. El celular lo tenía guardado entre mi ropa”.

“No grites porque te pincho”

“Iba caminando cuando veo que pasa una moto con dos individuos. Y al ratito observo que vuelven y el que iba sentado atrás se baja y me dice: "¡no grites porque te pincho!" Me doy cuenta que tenía un cuchillo. Comenzamos a forcejear y me quiso apuñalar en el abdomen. Yo me defendí y me cortó la mano”

Los dos delincuentes llevaban puestos camperones y tapaban sus rostros con las capuchas de dichas prendas.

“El ladrón me pedía el celular y amenazaba con apuñalarme. Entonces le digo: llevate ésto… le doy la bolsa y le digo que había mucha plata. Agarraron eso y se fueron a toda velocidad”.

“Salgo corriendo y vuelvo a mi casa. Activo la alarma comunitaria y llamo al 911. Me mandaron un móvil y me dicen que vaya a la seccional 8va a hacer la denuncia.

Después fui al dispensario de Javier de la Rosa y Gral Paz donde me hicieron las curaciones”.

Vivir en peligro

Respecto a la situación del barrio Antonella refirió que “lamentablemente esto en barrio Guadalupe es muy común. Hace unos días estábamos con mi mamá lavando el auto y dos tipos nos quisieron asaltar, pero justo salió un vecino y entonces se dieron a la fuga.

Ya estamos cansados de vivir así. Siempre en peligro”, cerró.