La advertencia de la exnovia de Exequiel Palacios se volvió una realidad: vendió una camiseta de la Selección Argentina y la medalla de campeón del mundo del jugador. Yésica Frías había dicho que estaba dispuesta a hacerlo en medio de la puja legal que los enfrenta tras la infidelidad del jugador y la separación.

De acuerdo a lo que expresó en Socios del Espectáculo el miércoles, necesita el dinero para terminar de pagar un departamento de dos ambientes en Tigre que el exRiver se niega a abonar.

La influencer sorprendió a todos cuando publicó las fotos del comprador de la casaca del mediocampista autografiada y de la medalla que la FIFA le entregó en Qatar 2022. “El comprador de la primera camiseta, una cuota menos”, escribió junto a emojis de festejo.

Más tarde reposteó una imagen que publicó el hombre posando con la condecoración dorada y el mensaje: “Con el amigo @alexistroncoso95 y @yesifrias, gracias por la atención amiga, ojalá sirva la venta”.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que tras cumplir con sus amenazas, Yésica Frías reapareció en redes y destrozó al mediocampista de la Selección con una polémica declaración: "Cada uno tiene sus medallas, yo la de bancar a la gallina de los no huevos y el la de campeón de come banco Qatar”.

"Campeón de come banco catar 2022" dvdhysshsjajajaajajaja pega donde más duele pic.twitter.com/JwfV47Bqkc — 0800CJ (@0800Cj) February 29, 2024

El inicio del escándalo

La separación de Frías y Palacios fue escandalosa desde un principio, cuando ella descubrió la infidelidad del jugador del Bayer Leverkusen. Según dijo, ahora solo quiere que le firme el divorcio.

“Yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que firme el divorcio”, sostuvo horas antes de hacer pública la venta e insistió: “Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden por la ley alemana”.

Por último, había justificado: “Pido que por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacio, que por lo menos terminemos como corresponde”.