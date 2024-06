Aunque Céline Dion fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida en diciembre de 2022, fue este mes cuando la cantante decidió compartir los detalles de su condición, coincidiendo con el lanzamiento de su documental "Soy Céline Dion" en Amazon Prime Video. En este documental, la famosa artista de 56 años expone cómo esta enfermedad neurológica ha impactado su vida.

Dirigido por Irene Taylor, el documental muestra a Céline durante un fuerte episodio convulsivo provocado por su enfermedad, el cual la ha mantenido alejada de los escenarios desde hace casi dos años. En una de las escenas, la intérprete de "My Heart Will Go On", canción icónica de Titanic (1997), sufre un espasmo prolongado durante una consulta médica. La escena, de 10 minutos de duración, captura el dolor y la rigidez muscular progresiva que caracteriza a su condición. “Es como no tener control de ti misma”, expresó Céline tras el episodio.

En una entrevista con la agencia AP, Taylor compartió detalles sobre cómo Céline le permitió grabar esta secuencia íntima. “Estaba en las mejores manos. Si hubieran necesitado ayuda, habría dejado mi micrófono para asistirla. Pero decidí seguir filmando sabiendo que podríamos no usarlo”, comentó Taylor.

Después de recuperarse, Céline se envolvió en una toalla y se sentó en la camilla, admitiendo sentirse avergonzada por lo sucedido. No obstante, se fue de la consulta con buen ánimo. “Creo que esa era su forma de decir: ‘Si filmaste eso, está bien’. Aunque no sabía cómo se veía, solo estaba semiconsciente”, añadió Taylor. Finalmente, la escena fue editada e incluida en el documental.

A pesar de su enfermedad, Céline Dion, una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, prometió regresar al escenario cuando su condición mejore. “Todavía me veo bailando y cantando. Siempre encuentro un plan B y un plan C. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Pero no me detendré”, afirmó.

En el documental, Céline revela que antes de recibir el diagnóstico, lidió con los síntomas durante casi dos décadas, inicialmente atribuyendo sus problemas de salud a infecciones de senos nasales y oídos. “No puedo mentir más”, expresó sobre su decisión de hacer pública su enfermedad.

El Síndrome de la Persona Rígida se caracteriza por espasmos en varios músculos del cuerpo, especialmente en el torso, brazos y piernas, y puede provocar posturas inusuales. Según la teoría médica, tiene un origen autoinmune, en el que el cuerpo ataca su propio sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) indican que este síndrome se asocia con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa. Es más común en mujeres y suele desarrollarse entre los 30 y 60 años. Los episodios pueden ser desencadenados por una sensibilidad especial al ruido, el tacto o como reacción a sobresaltos.