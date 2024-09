L-Gante brilló con su nueva sonrisa en la última edición de La Noche de Mirtha, donde la diva Mirtha Legrand no pudo evitar hacer una divertida broma sobre el cambio estético del cantante. En una conversación amena junto a Mercedes Ninci, Florencia Raggi y Horacio Cabak, el artista reveló detalles sobre su reciente transformación dental y la reacción del público a su nueva imagen.

El cantante, conocido por su estilo audaz, mostró con orgullo su nueva dentadura, una actualización significativa de su antigua "parrilla de oro". Mirtha Legrand, siempre con su aguda observación, comentó al recibirlo: "Bienvenido, L-Gante. Estás con comedor nuevo", provocando risas tanto del público como del propio artista. “¡Así es! Me da pena usarlos”, respondió L-Gante con humor, mientras Mirtha y el panel de invitados seguían el juego de bromas.

El diálogo se tornó más revelador cuando Mirtha le preguntó directamente sobre el costo de su nuevo look. L-Gante, sin titubear, reveló que cada diente le costó 500 dólares. La cifra dejó sorprendida a Mercedes Ninci, quien exclamó: “¡¿500 dólares cada uno?! Carísimo”. El cantante, sin embargo, tomó el comentario con gracia y continuó discutiendo su cambio de imagen.

Durante la conversación, también se abordó el cruce de L-Gante con Álex Caniggia, quien había criticado la nueva dentadura del cumbiero en redes sociales. L-Gante respondió con firmeza, recordando que Caniggia también había tenido problemas con su dentadura en el pasado. La disputa en redes sociales entre los dos artistas fue un tema candente que el cumbiero no dudó en comentar.

Mirtha Legrand aprovechó la oportunidad para indagar más sobre el procedimiento, recordando cuando L-Gante lucía su antigua dentadura dorada, común en el mundo del hip hop. "Tenía. Pero como ahora tengo la dentadura diferente los tengo que moldear otra vez. No me di cuenta de eso", explicó el cantante, mientras el panel de la mesa elogió su nuevo look.

La transformación de L-Gante no solo fue tema de conversación en el programa, sino también en su reciente viaje a Medellín, donde realizó varios shows y mostró el proceso de su tratamiento estético. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del antes y después de su cambio, destacando el trabajo de una reconocida odontóloga colombiana.

Con una sonrisa renovada y una actitud relajada, L-Gante demostró que su nuevo look no solo le ha dado un cambio de imagen, sino también una nueva confianza. Mirtha Legrand y su panel no escatimaron elogios, y el cantante dejó claro que, aunque la nueva dentadura fue costosa, está más que satisfecho con el resultado.