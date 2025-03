Sofía Gonet, conocida en redes sociales como "La Reini", generó polémica al compartir su opinión sobre los discursos de odio y quienes los promueven, señalando al presidente Javier Milei como uno de los responsables. Durante una entrevista con Julia Mengolini en el programa radial de Futurock, la influencer reflexionó sobre el impacto del acoso en las redes sociales y cómo el discurso de odio se ha intensificado en diversas plataformas.

En sus declaraciones, Gonet expresó: "Cuando los discursos de odio provienen de las personas más poderosas del país, como un presidente o influencers conocidos, que tienen una gran cantidad de seguidores y son muy escuchados, es cuando empiezan a suceder estas cosas". Luego, hizo referencia al trágico caso de la masacre de Barracas, en la que un hombre fue responsable de la muerte de una pareja lesbiana, sugiriendo que "el discurso de odio siempre lleva a los quilombos que pasan después".

La tiktoker añadió: "Lo que pasó en Barracas no lo veo como algo aislado, especialmente en un momento donde están saliendo de las sombras muchas personas que uno pensaría que ya no existirían, pero parece que el ser humano no ha evolucionado".

Puede interesarte

Mengolini, quien recientemente estuvo en el centro de la polémica por criticar a la Scaloneta, le preguntó a Gonet sobre su experiencia con los 'trolls' en X (anteriormente Twitter). La influencer reveló que sí ha enfrentado ataques, especialmente después de expresar públicamente su rechazo a Milei. "Nunca lo banqué mucho, lo dije cuando ganó las elecciones. No es que lo dije directamente, pero tiré un tuit", explicó, y luego, en tono burlón, añadió: "¿Se van a tomar en serio la postura política de ‘La Reini’? Búsquense un problema honesto, son tontos".

Sus declaraciones continúan generando debate en las redes, donde sus seguidores y detractores siguen discutiendo sobre el impacto de los discursos de odio y la responsabilidad de los líderes públicos.