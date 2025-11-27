Al menos 11 obreros ferroviarios murieron y otros dos resultaron heridos este jueves por la mañana, luego de ser embestidos por una formación en el suroeste de China. El trágico episodio ocurrió en la estación Kunming Luoyang Town, en la provincia de Yunnan, y encendió las alarmas sobre la seguridad laboral en el país asiático.

Según informó la Oficina Ferroviaria de Kunming a través de un comunicado oficial, el tren —que transportaba equipos de monitoreo sísmico— circulaba con normalidad por una curva interna de la estación cuando impactó contra los trabajadores de la construcción, que habían ingresado a la zona de vías en horas de la madrugada.

Las autoridades locales aún no determinaron qué provocó el siniestro y mantienen abierta una investigación para esclarecer las responsabilidades y las fallas que derivaron en el brutal choque.

Tras el accidente, el servicio ferroviario estuvo interrumpido durante varias horas y recién volvió a operar con normalidad cerca del mediodía. Los heridos permanecen hospitalizados y reciben atención médica, aunque no trascendió el parte oficial sobre su estado de salud.

Los siniestros industriales y accidentes laborales son frecuentes en China, donde especialistas advierten que las normativas poco claras y los débiles controles de seguridad muchas veces dejan expuestos a los trabajadores a situaciones de alto riesgo.