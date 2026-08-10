Rosario
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Asesinaron de un disparo a una joven de 20 años en RosarioPor Notife Redacción
Intento de femicidio en Rosario: un hombre apuñaló a su expareja frente a sus 3 hijosPor Notife Redacción
Murió el policía herido durante los disturbios en un partido de fútbol en CarcarañáPor Notife Redacción
Rosario: asesinaron de un disparo en la cara a un hombre en Empalme GranerosPor Notife Redacción
Homicidio en Rosario: mataron a balazos a un hombre en la puerta de su casaPor Notife Redacción
Rosario: atacaron a balazos un supermercado chino y mataron a un hombre de 80 añosPor Notife Redacción
Rosario: hallaron muerto a un hombre de 76 años en su departamentoPor Notife Redacción
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