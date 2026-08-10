Información General
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Se desmayó mientras hacía una acrobacia en moto acuática y sufrió un grave accidentePor Notife Redacción
México: una fuerte tormenta los sorprendió en las sillas voladoras y quedaron atrapadosPor Notife Redacción
Nadaba tranquilo hasta que un pulpo se le prendió de la espaldaPor Notife Redacción
Escaló una torre del Puente de Brooklyn, se desnudó y saltó al río: el videoPor Notife Redacción
Un hombre fue atacado por un oso y tardó varios segundos en reaccionarPor Notife Redacción
Se lanzó desde un segundo piso hacia una pileta, calculó mal el salto y sufrió heridas fatalesPor Notife Redacción
Una niña de 6 años fue arrastrada por una fuerte ráfaga de viento en ChinaPor Notife Redacción
Un leopardo entró a una licorería, se abalanzó sobre un trabajador y desató el pánico en IndiaPor Notife Redacción
Un oso trepó a un poste de luz y murió electrocutado en Nuevo MéxicoPor Notife Redacción
Prometió tatuarse a Morena Rial si Argentina le ganaba a Inglaterra y… cumplióPor Notife Redacción
Una escena de “Destino final” se volvió real en Moscú: tubos aplastaron un taxiPor Notife Redacción
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