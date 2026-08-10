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Hallaron un cuerpo enterrado a la vera de la ruta 10 e investigan si se trata del joven buscado en Capitán BermúdezPor Notife Redacción
Milagro en Reconquista: una beba sobrevivió tras salir despedida de un autoPor Notife Redacción
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Un policía está grave tras ser herido durante una gresca en un partido en CarcarañáPor Notife Redacción
San Justo: forcejeó con una ladrona que intentó robar en su comercio y casi la deja desnudaPor Notife Redacción
Accidente fatal en ruta 11: dos muertos tras chocar un auto contra un camión cerca de BernaPor Notife Redacción
Hallaron muertos a un hombre y a sus dos hijos en una vivienda de General LagosPor Notife Redacción
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Accidente fatal en ruta 98: una integrante de la PDI murió tras chocar contra un camiónPor Notife Redacción
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