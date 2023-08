Érica Bercich López tenía 28 años cuando falleció en un accidente de tránsito mientras se encontraba de servicio. Pertenecía a la segunda promoción de mujeres policías, egresadas de la Escuela de Cadetes.

Pero la historia de cómo ella eligió su profesión y todo lo que hizo para ser brillante en su carrera, se relacionan con su padre, Dante Bercich, un policía retirado.

Según contó su mismo padre en un homenaje realizado en el Instituto Universitario de Seguridad Pública IUSIP, no pudo llevar la bandera porque en esa época no estaba permitido que lo hiciera una mujer.

De todas maneras, la justicia para esta mujer entregada a su tarea llegó años después, cuando en el 2018 se sancionó una ley provincial en su honor, por la que se celebra el Día de la Mujer Policía el 14 de agosto, fecha en la que Érica cumplía años.

Érica, la abanderada que no fue

Dante Bercich y Dolores Tita López la mamá de Érica estuvieron presentes en el homenaje que se les brindó a las mujeres policías en su día, en el IUSIP. Fueron ellos los encargados de contar la historia de su hija, y la larga peregrinación que realizaron para que Érica fuera justamente recordada.

Érica siempre fue una chica muy estudiosa, cuentan los padres. Fue abanderada de la primaria, en la escuela Rafael Obligado y luego de egresar de la secundaria Capitán Vázquez quiso seguir los pasos de su padre y convertirse en policía.

"Me decía que no me iba a defraudar, que quería ser como yo", cuenta Dante.

Primero egresó como agente del Cuerpo de Apoyo, del Poder Judicial. Luego quiso entrar a la Escuela de Cadetes, en la que obtuvo el promedio de 9,89, el más alto entre sus compañeros y compañeras.

"No pudo llevar la bandera porque en ese momento no se les permitía a las mujeres hacerlo, pero ella lo entendió y resignó un par de centésimas de su promedio en favor de un compañero, hijo del comisario general Olguín, que fue finalmente el abanderado y ella la escolta".

De todas maneras, quienes sabían la verdad, tenían muy en claro quién era la mejor alumna de su clase.

Caída en el cumplimiento del deber

Corría el mes de marzo de 1999. Érica se encontraba patrullando el carril Godoy Cruz, junto a su compañero Daniel Cattáneo.

Cerca de las 2 de la mañana, recibieron un llamado de urgencia: un grupo de policías se encontraban en medio de un tiroteo, en Rodeo de la Cruz, y necesitaba apoyo. Allí se dirigieron Érica y Daniel.

En medio del camino, el chofer se detuvo a cargar combustible y Érica se encontró con su hermano, Cristián también policía. Fue la última vez que su hermano la vio con vida. Ellos se dieron un abrazo pero antes de irse, Érica le presentó a su compañero, Daniel, quien minutos más tarde fallecería con ella en el accidente.

La fatalidad los encontró al girar por la calle Tirasso hacia Bandera de los Andes. Allí se produjo el choque como consecuencia del cual murieron ambos agentes.

Érica se convirtió así en la primera mujer policía mendocina caída en el cumplimiento del deber y desde aquel momento, sus padres no pararon hasta conseguir que fuera recordada para siempre.

El Día de la Mujer Policía en su honor

Después de batallar y caminar los pasillos de la Legislatura ida y vuelta por casi 20 años, lograron que el 2018, dos legisladoras mendocinas los escucharan.

Ellas fueron las radicales María José Sanz y Daniela García, quienes tomaron la idea de conmemorar cada 14 de agosto el Día de la Mujer. Este proyecto se convirtió en la Ley Provincial 9.087, por la que se homenajea a Érica en la fecha en la que cumplía años.

En Mendoza, este 2022 no solo se recordó a Érica, sino a 5 mendocinas más caídas en cumplimiento de su deber.