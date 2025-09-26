El número de víctimas fatales por un accidente de tránsito ocurrido en el sur de Perú aumentó a 14, entre ellas tres ciudadanas bolivianas, informó este jueves la Policía de Moquegua. Además, cuatro personas resultaron heridas.

El siniestro se produjo durante la noche del miércoles en un tramo de la carretera Binacional, a unos 1.290 km al sur de Lima. La camioneta, perteneciente a una empresa de transportes con sede en Juliaca, colisionó contra un tráiler que transportaba cal.

Entre los fallecidos están Isabel Arocutipa (60), Felisa Mendoza (23) y Laura Mamaní (26), todas ciudadanas bolivianas. Según medios locales, varios de los ocupantes formaban parte de la agrupación musical Muñequita Flor de Bolivia, que se dirigía a la provincia de Candarave, en Tacna, para ofrecer un concierto.

Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Moquegua. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre las causas del accidente, aunque el exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y el escaso control son factores habituales en las tragedias viales en Perú.

En 2024, las vías peruanas registraron 3.173 fallecidos, según datos de la Policía, consolidando la seguridad vial como un desafío pendiente en la región.