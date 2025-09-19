Los medios de comunicación franceses han informado del susto que se vivió en el aire en un vuelo de París a Córcega el pasado lunes 15 de septiembre.

Al parecer, el piloto del avión que volaba desde la capital hasta la isla francesa tuvo que estar dando vueltas en el aire durante más de 18 minutos debido a que el controlador aéreo que le tenía que dar permiso para aterrizar en el aeropuerto de Ajaccio-Napoleón Bonaparte, en Córcega, se había quedado dormido.

Dormido en su puesto de trabajo

Según informa el medio de comunicación francés 'La Dépêche', el piloto de este vuelo que ya salió con más de una hora de retraso empezó a notar que algo raro estaba ocurriendo cuando no recibía respuesta desde la torre de control.

Al acercarse al aeropuerto y ver que las luces de la pista tampoco estaban encendidas, el piloto del avión decidió ponerse en contacto con el servicio de Bomberos y de la Policía alertando de la situación.

Durante todo este transcurso, el avión, un Airbus A320neo, tuvo que estar sobrevolando el Golfo de Ajaccio esperando a recibir noticias y planteándose la posibilidad de tener que ser desviado hasta el Aeropuerto de Bastia-Poretta (BIA), la segunda plataforma aeroportuaria de la isla y principal vía de acceso a la ciudad de Bastia.

Nada más recibir el aviso, un equipo de los Bomberos se dirigió hasta la torre de control del aeropuerto francés de Ajaccio-Napoleón Bonaparte donde se encontró la sorprendente escena y es que el controlador aéreo se había quedado dormido en su puesto de trabajo.

Negativo en los controles de alcohol y drogas

Según informan los medios franceses, este era el único controlador aéreo que se encontraba trabajando y al haberse quedado dormido no pudo dar permiso al piloto que volaba desde París para proceder a su aterrizaje.

Una vez despierto, el trabajador procedió a encender las luces de la pista y confirmó el aterrizaje de esta aeronave que tuvo que estar volando por el mar Mediterráneo durante más de 18 minutos.

Sin embargo, desde la Dirección General de Aviación Civil de Francia se ha querido recalcar que este incidente no superó los 20 minutos y que, una vez despierto, el controlador aéreo fue sometido a varios controles y pruebas de drogas y alcohol a la que dio negativo.