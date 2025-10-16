Lionel Messi recordó en sus redes sociales una fecha que cambió su vida y la de la historia del fútbol: su debut en primera división con el Barcelona. El astro argentino escribió: “21 años ya, increíble” y lo acompañó con dos fotos de aquel partido ante el Españyol.

Fue el 16 de octubre de 2004 cuando, con apenas 17 años, ingresó en el clásico catalán por la Liga española. El partido terminó 1-0 en favor de su equipo con gol del portugués Deco, que precisamente fue quien le cedió su lugar en el campo.

Esos primeros ocho minutos oficiales con la camiseta blaugrana marcaron el inicio de una era dorada.

El posteo de Barcelona para Lionel Messi

Barcelona hizo un posteo en sus redes sociales para recordar el debut oficial de la “Pulga” con el equipo culé.

“El debut oficial de Messi... parece que fue ayer”, escribieron en su cuenta de X (antes Twitter).

Los números de Messi a 21 años de su debut con el Barcelona

A 21 años de su debut con el Barcelona, los números de Lionel Messi siguen asombrando al mundo. Con la camiseta del conjunto culé, el rosarino disputó 779 partidos, en los que convirtió 672 goles y brindó 269 asistencias.

Durante su etapa en el Barça, Messi conquistó 35 títulos colectivos, entre ellos cuatro Champions League y diez Ligas de España.

En lo individual, levantó siete Balones de Oro, seis Botas de Oro y un premio The Best.