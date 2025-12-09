El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Esteban Santantino, y el jefe de la Unidad Regional II, Guillermo Solari, brindaron información este martes, en la Estación Policial Sudoeste de avenida Sabattini y Crespo, sobre los procedimientos policiales del pasado fin de semana largo.

Se secuestraron 23 armas de fuego, cargadores, municiones de diferentes calibres y accesorios en 15 hechos ocurridos en el departamento Rosario, que incluyeron la aprehensión de 18 personas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria.

“En algunos casos fueron alertados por el 911 y en uno de los hechos hubo disparos de arma de fuego y persecución. Hay dos armas que nos llamaron la atención, ya que los procedimientos se hicieron mientras los efectivos patrullaban la calle. Fueron 18 personas aprendidas”, dijo Santantino ante la prensa.

Según detalló, muchos operativos tuvieron su origen en conflictos domiciliarios vinculados a violencia familiar, de género o problemas de convivencia. El resto respondió a situaciones de criminalidad urbana y del accionar asociado al microtráfico.

#CadaDía | 🚨 Ataque feroz en zona norte



Un hombre en situación de calle fue rociado con combustible y prendido fuego. Hay dos detenidos por el hecho.



🗣️ “Una de las patrullas que estaba patrullando por la zona observó el humo y pudo socorrerlo”, informó el jefe de la UR II,… pic.twitter.com/Aw3KSaIwrZ — elTresTV (@elTresTV) December 9, 2025

Entre el viernes por la noche hasta las últimas horas del lunes feriado, personal de la Policía de Santa Fe intervino en diferentes procedimientos en los cuales se secuestraron 10 pistolas, 6 revólveres, 3 escopetas, 2 granadas de mano, 1 tumbera, 1 cargador tipo espiral, 1 kit roning con mira holográfica y cartuchería de diferentes calibres.

Como resultado del accionar policial en calle y de la coordinación con la Central 911 a partir de las denuncias recibidas, 18 personas resultaron aprehendidas y quedaron a disposición judicial.