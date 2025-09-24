Racing superó a Vélez 1 a 0 en un partido cargado de emociones y tensión hasta el final, y se metió entre los cuatro mejores de la Copa. “La Academia” fue ampliamente superior durante gran parte del juego, pero entre la falta de suerte, puntería y la buena actuación de Marchiori, no logró mover el marcador. Fue recién en la segunda mitad que Santiago Solari, remato un centro de Rojas y finalmente pudo adelantar a los de Gustavo Costas.

El equipo de Avellaneda mostró desde el arranque una idea clara: presión alta, intensidad en el mediocampo y movilidad constante por las bandas. Con Santiago Sosa como eje, Conechny y Solari generando peligro por los costados, y “Maravilla” Martínez complicando a la defensa rival, Racing dominó el trámite y multiplicó situaciones claras de gol.

La gran figura de la primera etapa fue el arquero Tomás Marchiori, que con atajadas espectaculares mantuvo con vida al “Fortín” que supo sufrir y se las arregló para no ser goleado pese a si ser superado. Vélez, sin Jano Gordon ni Braian Romero y con las bandas bien controladas, careció de peso ofensivo y sufrió la batalla en el mediocampo, donde Bouzat y Aliendro no lograron imponerse.

Marchiori, uno de los mejores (Foto Marcelo Carroll).

En el complemento, Guillermo Barros Schelotto buscó reacción con cambios de nombres y de postura táctica, que le infundieron vida al conjunto del “v” azulada. Machuca estuvo cerca de quebrar el cero con un remate que casi se le escapa a Cambeses, pero el VAR anuló el tanto por una acción previa.

Cuando el cansancio comenzaba a notarse, Racing encontró la llave: un centro bajo que Marchiori no pudo controlar terminó en los pies de Solari, quien definió con categoría y desató la fiesta en el Cilindro. El local supo cerrar el partido con inteligencia y no dejó margen para otra sorpresa.

Con justicia, Racing se metió en semifinales y quedó a solo tres pasos de la gloria continental. Dio una muestra de grandeza saliendo bien librado de una serie que lo enfrentó a un equipo que ni aun en el piso se rindió y que siempre se las ingenio para encontrar formas de lastimarlo.

Puede interesarte

Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que el conjunto académico puso un pie en las semifinales de la copa. Quizás no llegue en las mejores condiciones o con el mejor plantel. Pero es seguro que los hinchas, jugadores y cuerpo técnico, tienen con qué creer de que la gesta es posible. Ya que Racing estuvo a la altura de todos los restos que enfrentó y hasta ahora a todos les encontró solución.