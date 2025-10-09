Más de 40 detenidos hubo en diversos allanamientos en la provincia de Córdoba vinculados con distintos delitos como, por ejemplo, robos, homicidios, estafas, amenazas y violencia.

En las últimas horas, la Policía de Córdoba detuvo a 43 personas tras diversos procedimientos en distintos barrios y ciudades de la provincia.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Policía de Córdoba

Cuatro de los acusados fueron arrestados por homicidios ocurridos en el barrio Parque República, Villa Martínez y Ojo de Agua, en Santiago del Estero.

En el resto de los procedimientos dos sospechosos fueron detenidos por realizar estafas mediante falsas promociones de viajes de egresados a escuelas.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Policía de Córdoba

Las otras investigaciones, según detallaron las autoridades locales, fueron por amenazas de bomba, robos a choferes de aplicaciones de viajes y motociclistas, sumado a violencia urbana y familiar.