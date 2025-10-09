Policiales
43 detenidos tras allanamientos por robos, homicidios, estafas y amenazas en Córdoba
Los allanamientos se realizaron en diversos puntos de la provincia.
Más de 40 detenidos hubo en diversos allanamientos en la provincia de Córdoba vinculados con distintos delitos como, por ejemplo, robos, homicidios, estafas, amenazas y violencia.
En las últimas horas, la Policía de Córdoba detuvo a 43 personas tras diversos procedimientos en distintos barrios y ciudades de la provincia.
Cuatro de los acusados fueron arrestados por homicidios ocurridos en el barrio Parque República, Villa Martínez y Ojo de Agua, en Santiago del Estero.
Puede interesarte
En el resto de los procedimientos dos sospechosos fueron detenidos por realizar estafas mediante falsas promociones de viajes de egresados a escuelas.
Las otras investigaciones, según detallaron las autoridades locales, fueron por amenazas de bomba, robos a choferes de aplicaciones de viajes y motociclistas, sumado a violencia urbana y familiar.