A 13 años de su fallecimiento, la figura de Ricardo Fort mantiene una fuerte presencia en el mundo del espectáculo. Su paso por la televisión y el impacto en las redes sociales conservan vigente su recuerdo, al igual que la exposición pública de sus hijos, Marta y Felipe.

En las últimas horas, el nombre del empresario volvió a ser noticia luego de que Felipe compartiera una serie de fotografías a través de su cuenta de Instagram. Entre las imágenes, se destacó una postal de la lápida de su padre, la cual se encontraba en buenas condiciones, rodeada de pasto y flores rojas. Sobre la piedra se observa la inscripción: “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”.

La publicación despertó el interés de sus seguidores, quienes dejaron diversos mensajes de afecto. Entre los comentarios se destacaron frases como:

“Cómo se lo extraña a tu viejo”; “Siempre en nuestros corazones”; “Descansa en paz, comandante. Te recordamos”; “Mis respetos. Que en paz descanses y te tenga en la gloria, Ricky”; “Te extrañamos, comandante”; y “Se te extraña, Ricardo”.

Esta no es la primera vez que el lugar de descanso de Ricardo Fort se vuelve público. En noviembre de 2023, Marta compartió una historia en la misma red social desde el Memorial del Jardín del Pilar, donde también descansan los restos de su abuela, Marta Campa de Fort. En aquella ocasión, la joven mostró un terreno con siete rosas rojas sobre la lápida.

Previamente, en julio de 2021, la joven debió responder a críticas sobre el estado del lugar. En aquel momento, Marta realizó un descargo explicando la situación:

“Hola, quizás si no fuesen tan insensibles recordarían que hace pocas semanas se tuvo que remover toda esa tierra para que mi abuela pueda descansar junto a él”.

En ese mismo mensaje, la hija del empresario concluyó: “Nosotros nos encargamos de darles amor en vida y eso es lo que importa”.