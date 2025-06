Ramiro Bueno, hijo de Rodrigo, recordó a su padre a 25 años de su muerte tras un accidente vehicular. “Ya no me duelen estas fechas” señaló en Radio Rivadavia con Pablo Montagna.

El siniestro que costó la vida a Rodrigo ocurrió el 24 de junio de 2000 en la autopista Buenos Aires–La Plata. Tenía 27 años y regresaba de un recital cuando perdió el control del vehículo.

En la entrevista, Ramiro admitió que en su juventud vivía el aniversario en silencio. “Antes me contenía y me ponía en duelo”, confesó sobre sus primeros recuerdos. Hoy, a casi 30 años, el cantante disfruta compartir la fecha con fanáticos. “Me gusta mandar un mensaje y recibir cariño en redes”, añadió tras recordar los detalles. Ramiro explicó que construye la memoria de su padre gracias a los seguidores. “Cada persona me presenta un Rodrigo distinto”, valoró la interacción diaria con admiradores.



A sus 3 años, apenas reconoce vivencias propias de aquel junio de 2000. Con el tiempo, halló videos y testimonios que forjaron la figura de Rodrigo para él.

Aunque trabaja en la música, su vínculo con el cuarteto difiere del de su padre. “No consumo mucho cuarteto, soy fanático de mi papá”, admitió al referirse a su legado musical.

Ramiro canta canciones de Rodrigo con respeto y cariño. Considera este vínculo como una conexión personal con su padre fallecido.



El homenaje coincidiendo con el aniversario busca más consuelo que lamento. La fecha pasó de ser dolorosa a un momento de celebración del legado. Su paso por Pasa Montagna reafirmó el respeto que guarda por la música y la memoria de su viejo.