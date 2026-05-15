El cuerpo del joven de 19 años fue localizado este jueves en la zona del monte Celulosa. Hay un menor de edad aprehendido por el crimen. Más temprano hubo disturbios frente al domicilio de los sospechosos

El peor final para Benjamín Scerra se confirmó este jueves a la noche en Granadero Baigorria. Tras una jornada marcada por incidentes y un clima de extrema violencia en el barrio El Espinillo, fue encontrado el cuerpo sin vida del joven que estaba desaparecido desde el pasado viernes a la medianoche.

Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron el hallazgo cerca de las 22, luego de la que Policía se dirigiera a lugar a partir de una pista aportada más temprano.

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El cadáver estaba en la zona conocida como monte Celulosa, tapado con un chapón. Según un informe preliminar, presenta una herida de arma blanca en el cuello. Bomberos se disponían a retirarlo, al tratarse de un sector de difícil acceso.

Benjamín tenía 19 años y era buscado intensamente desde el último fin de semana. Ante la confirmación del hecho, el fiscal Carlos Covani ordenó la intervención inmediata del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para el levantamiento de pruebas en la escena.

Asimismo, debido a la gravedad del caso, se dio intervención a la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien coordinará las pericias para determinar la mecánica del asesinato, precisó un parte oficial.

Un menor aprehendido en medio de incidentes

En el marco de las primeras medidas investigativas, las autoridades confirmaron la aprehensión de un menor de edad, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia. El hallazgo se produjo en el mismo sector donde, horas antes, se habían desatado feroces enfrentamientos entre allegados a la víctima y personas del barrio, en un operativo que ya presagiaba un desenlace trágico para la comunidad de Baigorria.

El Tres reportó en vivo que, pasadas las 20, se desplegó un operativo policial, centrado en una zona de viviendas precarias junto al monte Celulosa, en el límite con Capitán Bermúdez. Esto derivó en graves incidentes entre vecinos y allegados a Benjamín, con las fuerzas de seguridad en el medio de la escena.

El despliegue comenzó cuando la Policía acudió a un domicilio tras recibir información que señalaba a un hombre apodado como “el Corto” en relación con la desaparición. Según el relato de testigos en el lugar, ante la llegada de los móviles, el sospechoso habría logrado darse a la fuga internándose en la zona de islas.

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Desborde en la vía pública

La frustración por el resultado inicial del operativo y la angustia acumulada tras casi una semana de búsqueda caldearon el ánimo de los presentes. En medio de los reclamos de justicia, se desataron enfrentamientos entre amigos de Benjamín y otras personas del barrio, lo que obligó a solicitar refuerzos policiales ante el evidente desborde.

Durante los disturbios, la situación se tornó violenta: se registraron piedrazos y un automóvil fue incendiado en plena vía pública. Incluso el equipo de exteriores de Telenoche se vio afectado cuando personas del lugar pincharon las cubiertas del coche mientras se realizaba la cobertura en vivo.

Un dato clave que reactivó la búsqueda

La pista que motivó el operativo surgió de una denuncia que indicaba que Benjamín habría estado el viernes a la madrugada en un rancho del monte Celulosa junto al sospechoso ahora buscado. Según esta versión, ambos habrían mantenido una fuerte discusión, tras la cual el implicado habría intentado vender pertenencias del joven desaparecido, como su ropa y su teléfono celular.

Cabe recordar que Benjamín Scerra, de 19 años, era buscado desde el pasado viernes a la medianoche. El joven salió de su casa con lo puesto —zapatillas, jean y camperón negro— para acompañar a un amigo y nunca regresó.

Su padre, Félix, mantuvo una búsqueda incansable desde el primer momento junto a la mamá del joven, señalando que el teléfono de su hijo dejó de emitir señal esa misma madrugada.

Los primeros rastrillajes en la zona de ranchos y el monte arrojaron resultados negativos. El personal policial de la Comisaría 24ª y el Comando Radioeléctrico permaneció en alerta, mientras que cerca de las 22 se confirmó el hallazgo del cuerpo y la investigación gira ahora hacia un homicidio.