Jimena Barón atraviesa un tiempo único y cargado de emociones. A tan solo días de convertirse en madre por segunda vez, la cantante vive la recta final del embarazo junto a su pareja, Matías Palleiro, y lo comparte con los millones de seguidores que la acompañan siempre en sus redes. Sin reservas y fiel a su manera de transitar la vida, la artista exhibió su costado más divertido con una particular coreografía.

En las últimas horas, Jimena compartió un nuevo posteo en el que no solo reveló cómo transcurre el último tramo de gestación, sino que también contagió su buen humor. “Semana 38”, escribió junto a un video en el que se la ve bailando al sol, auriculares puestos, panza descubierta y una sonrisa llena de energía. Desde el patio de su casa y con ropa cómoda la intérprete celebró en movimiento este último tramo, desplegando pasos espontáneos y mostrándose auténtica, siguiendo el pulso cotidiano, lejos de solemnidades y sin dejar de ser la cantante que el público conoce: genuina, despojada y dueña de una alegría contagiosa.

El posteo, que en menos de una hora superó los 120 mil ‘me gusta’, recibió miles de comentarios, entre ellos los de Zaira Nara, Celeste Cid y hasta el de la propia pareja de Barón, quien expresó: “Quitooo”. En paralelo, sus fanáticos le dejaron varios mensajes de afecto: “El bebé más esperado”; “Qué lindos momentos les esperan”; “Tenés una energía hermosa”; “Es el bebé más querido de la Argentina”; “Te estamos esperando las tías virtuales”.

Esta faceta lúdica y relajada se alterna en sus redes con momentos mucho más íntimos. Apenas unos días antes, Jimena optó por abrir su corazón de manera profunda al escribirle una carta al bebé que está por llegar. La publicación estuvo ilustrada por una fotografía de Justina Bulbarella, donde la cantante luce su embarazo en el marco de la naturaleza, desnuda y rodeada de ramas, abrazando una panza prominente y redonda.

El mensaje comienza contando cómo afrontó ese instante cuando esperaba a Momo, su primer hijo, y ahora repite el mismo ritual afectivo, temerosa de que el bebé no sepa que lo espera con un amor que desborda: “’Hijo: hoy se cumple nuestra famosa fecha ‘a término’. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos, hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto, pero tanto adentro de mí”, escribió, marcando la continuidad de un vínculo que comenzó mucho antes del primer encuentro cara a cara.

La artista recalcó el poder transformador de este embarazo, describiendo cómo crecer con ese hijo en el cuerpo la conectó con sentimientos de fuerza, amor y hasta con la naturaleza misma: “Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante. Me siento un animal, siento esa misma calma y esa misma ferocidad”.

En otro tramo de la carta, Jimena describe el momento interno de esperar la llegada del bebé y pone en palabras la ambigua sensación de atesorar el embarazo pero, al mismo tiempo, anhelar el encuentro: “Que ya te conozco hijo, aunque todavía no pueda verte. Sí, hay algo que me angustia de despedir la panza, pero quiero que sepas que en el fondo es felicidad y que nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte. El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza mucho menos”.

La artista también dejó en claro el deseo de brindarle al bebé la mejor vida posible y el agradecimiento de lo que ya significa en su existencia: “Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo hijo, nunca vas a saber cuánto, mamá”.

En plena cuenta regresiva, y mientras cientos de mensajes de cariño llenan los comentarios de sus posteos, Jimena vive este tramo final entre la ternura más profunda y la espontaneidad de su carácter. Hace de cada momento una celebración, baila, ríe y también se emociona, acompañada por su familia, sus fans y, especialmente, por ese amor inmenso que aguarda su llegada con los brazos y el corazón abiertos.