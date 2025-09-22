Un nuevo episodio de violencia callejera sacudió las primeras horas del domingo en la ciudad patagónica de Río Gallegos. La esquina de 9 de Julio y Alberdi, uno de los puntos neurálgicos de la vida nocturna de la capital santacruceña, se convirtió otra vez en escenario de golpes, gritos y descontrol, dejando en evidencia un problema que se repite con preocupante frecuencia: las peleas entre jóvenes a la salida de los boliches.

Según publicó La Opinión Austral, los incidentes comenzaron cerca de las siete de la mañana, cuando un grupo de al menos cinco jóvenes mujeres protagonizó una feroz trifulca en plena vía pública. El episodio quedó registrado en el celular de un vecino que, desde su casa, filmó toda la secuencia y rápidamente se viralizó.

Las imágenes muestran con crudeza lo ocurrido: las cinco involucradas intercambiando golpes de puño, tirones de pelo y forcejeos. El momento más tenso se dio cuando una de las jóvenes empezó a pegarle patadas en el cuerpo a otra que ya se encontraba en el suelo, lo que reflejó el nivel de violencia con que se desarrolló la disputa.

También se observa a otra de las participantes siendo prácticamente arrastrada del cabello, mientras se escuchan gritos de fondo exigiendo que la pelea termine. En un momento determinado, un joven que intenta frenar la gresca es golpeado en la cabeza por otras dos chicas que se negaban a ponerle fin a la agresión.

Y mientras algunas voces llamaban a la calma, otras se burlaban de las involucradas, en una mezcla de tensión y descontrol. En ningún momento se observó presencia policial. Eran los mismos jóvenes quienes trataban de poner un poco de orden y separar, sin éxito, a las chicas.