Los participantes eran muy amigos y, de un día para el otro, el vínculo se quebró. Qué se dijeron

La convivencia de los participantes en la casa de Gran Hermano se pone cada vez más áspera. En ese contexto, Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich volvieron a tener un cruce.

Así la cosa, si bien hace unos días se vio un clip de Furia y Emma discutiendo, este viernes, una divertida actividad entre los participantes, terminó con un tremendo mal.

Así se pudo ver en el video que se viralizó en las redes donde se ve a Furia muy enojada con Emma en pleno juego en el que debían describir a un compañero (en este caso, al Chino): “Todo lo que yo quiera decir, no lo va a poner. Todo bien, pero a mí me hicieron mier… y yo no puedo decir nada. Este forr… no lo pone”, lanzó.

“¡Me cansaron, me cansaron! Me cancelo, me autocancelo. Cerrá el ort… (mirando a cada uno de los jugadores). Listo. Poné toda la mier…, esa linda, que querés poner. Es a propósito esto, ¿qué sos vos, el más bueno del mundo?”, agregó, en referencia a Martín.

Luego, cruzó a Emma, ante la atenta mirada de sus compañeros: “Dale, ponele ‘Mejor amigo del mundo’. Sos vos el que se pone a escribir, que sos el que chupa el ort… todo el día. Yo no voy a decir más nada. Ya me dan ganas de vomitar”, disparó la participante. Y cerró, visiblemente enojada: “A mí me pueden hacer mier… y a ustedes, nada”.