El actor Pablo Alarcón sorprendió la semana pasada al presentarse haciendo una obra de teatro a la gorra en Plaza Francia y, al viralizarse los videos de su espectáculo, no dudó en explicar los motivos por los que había decidido recurrir al teatro callejero. Según detalló, a los 76 años y sin ficciones en televisión, no recibía propuestas laborales y no tenía manera de cubrir sus gastos.

“Primero, este es mi oficio. Segundo, soy un actor que está sin trabajo. Tercero, encontré un texto que es muy apropiado para el momento político y económico que está viviendo el país”, explicó Alarcón cuando le preguntaron sobre esta nueva forma que encontró para ofrecer su arte.

Apoyo Total !

Hoy Pablo Alarcón hizo función a la gorra y se llenó la plaza 👏 👏👏 pic.twitter.com/S65OaBfc1I — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 28, 2023

El popular actor consiguió tal repercusión que este fin de semana se juntaron cientos de personas para ver la obra que realiza frente a la Iglesia del Pilar y, de esta manera, manifestarle su apoyo, además de ofrecerle su ayuda económica. Entre el público presente, no faltaron los curiosos, la prensa y hasta algunos famosos que se acercaron a verlo.

“Discurso sobre la servidumbre voluntaria” es la obra que presenta Pablo Alarcón junto al músico Augusto Gavilán, los domingos de 15 a 17 horas en Plaza Francia, en la zona de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. La obra dura sólo 15 minutos y se repite varias veces durante las dos horas en las que permanecen en la plaza.

Puede interesarte

Durante la pandemia, Alarcón había apelado a una particular propuesta para sobrellevar la situación. El actor implementó el «teatro delivery», en el que acudía a domicilios para cocinar (otra de sus pasiones) y desplegar una obra teatral.