La escasez de comida se convirtió en un tema fundamental para los equipos de Survivor. En este sentido, el Campamento Norte volvió a tener malas noticias. Puesto que, se perdió una de sus gallinas que les proveía de huevos para comer. Por supuesto, esto derivó en una profunda crisis en el equipo rojo, quienes no podían permitirse perder a este animal.

En este aspecto, los participantes de Survivor dieron su testimonio sobre lo ocurrido. Puntualmente, Julieta relató: “Bueno, vamos a limpiar la jaula, me pongo a sacar el excremento. Y le digo a mi compañera “ponete al costado para que no pasen por ahí”. Y cuando “salta una gallina, se asusta y la deja pasar. Bueno, se escapó a la mier…”.

Posteriormente, Julieta siguió contando indignada el incidente que movilizó a todos en Survivor. Además, manifestó: “Una vez que estaba fuera de la jaula nos dimos cuenta de que no la íbamos a agarrar nunca más”.

Rápidamente, Fiorela explicó lo sucedido: “Yo no soy partidaria de que ningún animal esté enjaulado. Y justo tengo la mala suerte de que fui yo a limpiar el lugar y se escapó”, aseguró.

La vegana aseguró que no la dejó escapar a propósito. “Todos saben que no soy partidaria de que un animal esté encerrado y tuve la mala suerte de que se me escapó”, dijo entre risas.

Juan Pablo Busilachi dejó en claro que duda de Fiorela. “Capaz fue su subconsciente. Me calenté un poco con lo que pasó”, expresó.

“En el ambiente se siente que Fio dejó escapar a la gallina, fue raro”, opinó Agustín Monzón.