Dos hombres protagonizaron una feroz pelea en plena autopista Panamericana, luego de un incidente de tránsito menor, en el que se trenzaron a golpes de puño y hasta obligaron a la intervención de otros automovilistas debido a la violencia del enfrentamiento.

La secuencia casi en el empalme de la autopista con la avenida General Paz, en sentido al norte del conurbano bonaerense. Un testigo filmó el episodio desde un edificio ubicado al costado de la autovía y viralizó las imágenes.

Son más de dos minutos y medio de una riña que se originó aparentemente por una entredicho menor, ya que no se observa un choque previo ni roces entre los vehículos.

Fueron los propietarios de una camioneta blanca -sin patente- y un auto de color gris oscuro los que protagonizaron la pelea. Ambos estaban acompañados por mujeres. De acuerdo con lo que se ve en las imágenes, el primero le propinó varios golpes de puño al segundo, que apenas pudo defenderse.

Todo ocurrió sobre la traza vehicular y a centímetros de las decenas de autos que pasan por la Panamericana. Cuando todo se tornó aún más violento y después de que una de las mujeres intentó parar la pelea, otro automovilista y un motoquero intervinieron.

En un momento, uno de los hombres cayó al piso y el otro continuó con los golpes. No había forma de pararlos y la tensión fue en aumento.

Cuando se creyó que la pelea había terminado, el dueño del auto gris rompió el espejo lateral derecho de la camioneta. En represalia, el otro hombre hizo exactamente lo mismo: le rompió el espejo, aunque del lado izquierdo. Segundos después, nuevamente comenzaron a golpearse hasta que finalmente fueron separados.

No está claro el motivo que originó la pelea, aunque lo cierto es que al final el dueño de la camioneta blanca le sacó una foto a la patente del otro auto. Por lo que se ve en la filmación, todo se originó después de que el vehículo oscuro cerró el paso de la camioneta. Sin embargo, las causas no están claras, ya que la Policía no llegó a tiempo para controlar la situación.

En los segundos finales, el dueño del auto gris intentó continuar con los insultos y golpeó al otro vehículo. En ese momento, el propietario de la camioneta se bajó nuevamente para volver a increparlo, pero ya era tarde: el otro hombre se subió a su automóvil y se fue de la escena.