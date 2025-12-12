La Justicia de Salta dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Marina Tondini de Jiménez, histórica directora del Ballet Salta, por el abuso sexual agravado de su nieto. La víctima, hoy de 31 años, rompió el silencio tras el fallo y expresó alivio, al tiempo que relató el calvario que vivió desde la infancia.

“Para mí es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo. Yo sentí mucha vergüenza durante mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo“, comenzó relatando el hombre de 31 años. Según explicó, los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron hasta sus 17.

Y agregó: “La primera vez fue a los 10 años y fue muy fuerte, porque ella empezó con manoseos y cosas que yo en su momento naturalicé. Ella me decía que no tenía que contar porque íbamos a tener un problema".

La condenada, madre del padre de la víctima, vio cómo su hijo quedó profundamente afectado por la revelación: “Nunca lo vi mal, nunca en la vida. Siempre fue una persona que si estaba mal no se lo notaba y debe haber sido la única vez que lo vi tan destruido. Él la fue a confrontar y ella le dijo que había pasado, pero una vez“.

El joven denunció los hechos en 2022, ya cerca de los 30 años, acompañado por sus padres y su hermano. Un año antes, había confiado por primera vez lo ocurrido a un amigo.

“Yo hoy trabajo con mi terapeuta, lo trabajé y lo sigo trabajando. Me dijo una psicóloga en las pericias que esto lo voy a llevar por siempre”, lamentó.

Sobre la sentencia, que aún no está firme y permite que la mujer siga en libertad, el nieto manifestó: “Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio. Yo lo que quiero dejar es un mensaje claro para todos: que hablen. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil y que muchas veces no están acompañados por las familias”.

Y concluyó: “Quiero dejar en claro esto, que hablen y que las familias traten de acompañar. Yo me he sentido muy solo durante mucho tiempo hasta que pude hablar”.

El caso que sacudió al ambiente artístico

La causa se inició tras la denuncia del joven en junio de 2022 en una comisaría de Buenos Aires. En su testimonio, detalló que los abusos ocurrieron durante siete años, cuando visitaba a su abuela y dormía en su casa en Salta.

Los ataques se produjeron en distintas oportunidades: a veces solos en el domicilio y otras durante la noche, mientras el resto de la familia dormía. Incluso se repitieron en vacaciones familiares en Mar del Plata, donde la abuela lo amenazaba para que guardara silencio.

La investigación incluyó pericias interdisciplinarias, testimonios de familiares y del entorno del ballet. El caso avanzó bajo la fiscal Nayla Delgado hasta llegar al juicio y la condena.

El impacto en el Ballet Salta

El fallo generó un fuerte sacudón en la comunidad artística de Salta y el país, dada la trayectoria de más de 50 años de Tondini de Jiménez al frente del Ballet Salta y como exdirectora del Instituto de Música y Danzas provincial.

Tras conocerse la sentencia, la institución que dirige desde 1970 emitió un comunicado: afirmaron que “la sentencia no se encuentra firme”, ya que hay recursos judiciales pendientes antes de que sea efectiva.

En el texto, firmado por la dirección artística, destacaron que la condenada sigue eximida de prisión y cumplirá con las obligaciones procesales durante la apelación.

El Ballet insistió en su postura: “Mantenemos un profundo respeto por el funcionamiento de la Justicia, por el trabajo de los organismos intervinientes y por todas las partes involucradas. Por este motivo, la institución se abstiene de emitir valoraciones sobre el contenido del veredicto o sobre aspectos vinculados al proceso”.