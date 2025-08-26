El fútbol sudamericano está de luto, ya que el mediocampista ecuatoriano Marcos Olmedo, quien tenía solo 26 años y se desempeñaba en Mushuc Runa, murió en un accidente de tránsito.

Según detallaron medios ecuatorianos, Olmedo se habría quedado dormido al volante, razón por la cual perdió el control de su vehículo y chocó de frente contra otro auto.

Tras el accidente, el futbolista debió ser trasladado con graves heridas a un centro médico en Quinindé, donde falleció. Por otra parte, las otras dos víctimas tenían 30 y 34 años y murieron en el lugar del accidente.

Porque en Quinindé, Esmeraldas, falleció trágicamente Marcos Olmedo, de 26 años, en un accidente de tránsito. Olmedo era jugador del Mushuc Runa y exfutbolista de El Nacional.#Accidente #ElNacional #MarcosOlmedo #MushucRuna @elnacionalec @ClubMushucRuna1 pic.twitter.com/M4vyxMXJ5X — ¿Por qué es tendencia Ecuador? (@Tendenciasx_ecu) August 24, 2025

“Mushuc Runa Sporting Club expresa su sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento de Marcos Olmedo. Quienes conformamos la institución, extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos ante irreparable pérdida”, fue el mensaje que publicó el Mushuc Runa en sus redes sociales.

Olmedo debutó en el club Aucas de Ecuador, en el 2019, para luego continuar su carrera siempre en equipos de su país, como América de Quito, Macará, Liga Deportiva Universitaria de Quito y El Nacional.

En total, disputó 105 partidos, anotó un gol y ganó la Serie B en el 2021 con Macará y la Copa de Ecuador en 2024 con El Nacional.

Su último equipo fue el Mushuc Runa, que sorprendió en la actual edición de la Copa Sudamericana al terminar primero con 16 puntos en el Grupo E que compartió con Unión de Santa Fe, Cruzeiro de Brasil y Palestino de Chile, aunque lo terminó eliminando en octavos de final Independiente del Valle de su mismo país por penales.