El actor interpretó al prometido de Shannen Doherty, Stuart Carson. Su hermana informó su fallecimiento.

El actor estadounidense David Gail, que interpretó al prometido de Shannen Doherty en Beverly Hills 90210 y al Dr. Joe Scanlon en la telenovela Port Charles, murió a los 58 años, informó su hermana.

La hermana de Gail, Katie Colmenares, publicó un sentido mensaje anunciando la muerte del actor. "Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuvieras conmigo a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentarte a cualquier cosa y a cualquiera", escribió Colmenares a través de Instagram. "Los osos nunca volverán a ser los mismos pero te llevaré tan fuerte cada día en mi corazón, tú precioso amoroso increíble feroz ser humano".

¿Quién era David Gail?

David Gail nació en 1965 en Tampa, Florida, Estados Unidos. Debutó como actor en 1990 en un episodio de Growing Pains. Algunos de sus primeros créditos incluyen apariciones en Doogie Howser, M.D. y Murder, She Wrote con Angela Lansbury, antes de que le eligieran para Beverly Hills, 90210.

En 2002, apareció junto a Bradley Cooper y Colleen Porch en la comedia romántica Bending All the Rules. Otras de sus apariciones cinematográficas incluyen Perfect Opposites (2004).

Ingresó a Beverly Hills, 90210 en 1991 interpretando a un botones de hotel llamado Tom, pero luego volvió en 1994 como Stuart Carson, interés amoroso del personaje de Shannen Doherty, Brenda Walsh. Sus personajes se comprometieron tras dos semanas de romance y casi se fugan a Las Vegas, pero terminaron tomando caminos separados mientras el Dylan McKay de Luke Perry -fallecido a los 52 años en 2019-. sufría.

Luego, a mediadios de los 90 interpretó a Dean Collins en la serie dramática Savannah. Más tarde fue elegido para interpretar al Dr. Joe Scanlon en Port Charles, el spinoff de General Hospital, desde 1999 hasta el 2000.

El último crédito de Gail es Blacksad: Under the Skin, un juego de aventuras para Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en el que puso voz al personaje Sam.