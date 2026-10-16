A los 58 años, murió Fernando Confessore, reconocido meteorólogo
El periodista había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional y tenía una larga trayectoria al aire de TN.
Este viernes murió Fernando Confessore, el meteorólogo, periodista e investigador científico que desde hace tres décadas se lucía al aire de TN. La noticia fue confirmada por su familia.
Confessore, de 58 años, había sido parte del Servicio Meteorológico Nacional, donde estuvo de 1992 a 1994. Durante su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.
En Artear, donde se sumó en 1995, además de hablar del pronóstico formaba parte del equipo de TN Campo.
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Mario Massaccessi fue el encargado de contarles a los televidentes de TN la triste noticia. Lo describió como un excelente compañero, buen padre y esposo.
“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, sostuvo el conductor.
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Massaccesi agregó que Fernando era un hincha de Boca Juniors bastante cabrón que se enojaba fácil y no lograba ocultarlo. También reconoció que fue un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie.
“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”, cerro emocionado.