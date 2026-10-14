El excampeón mundial de boxeo Jorge Fernando “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. Por el momento, no se determinaron las causas del fallecimiento del histórico deportista argentino.

Según el parte policial, el exboxeador se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio.

Un médico del servicio de asistencia que llegó al lugar constató su fallecimiento. De acuerdo con el informe, Castro padecía diabetes y el episodio habría ocurrido en un contexto relacionado con su tratamiento con insulina. La causa de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón.

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Castro fue uno de los grandes referentes del boxeo argentino y protagonizó algunos de los combates más recordados de la historia nacional. Uno de ellos fue el 10 de diciembre de 1994, cuando enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México, en una pelea que quedó marcada por su remontada.

Aquella noche, el argentino estaba en desventaja y había recibido varios golpes, pero logró conectar un gancho de izquierda que derribó a su rival y le permitió quedarse con la victoria. La revista especializada The Ring distinguió aquel enfrentamiento como la mejor pelea de 1994 y también eligió el noveno asalto como el mejor round del año.

Meses antes, el 12 de agosto de 1994, Castro había derrotado por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán y se había consagrado campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Después defendió el cinturón en cuatro oportunidades, hasta que lo perdió frente al japonés Shinji Takehara el 19 de diciembre de 1995, en Tokio.

A lo largo de su carrera también enfrentó a figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Su última pelea profesional fue el 27 de enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto a José Luis Herrera, en Mar del Plata.

Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Vivió un tiempo con su padre en el norte del país, hasta que se mudó con su madre a su provincia natal. A los 20 años debutó como boxeador profesional en Buenos Aires, en una pelea contra César González y comenzó una carrera que lo llevaría a convertirse en campeón mundial. Además del título mediano de la AMB, en 1990 se consagró campeón argentino de esa categoría y obtuvo títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 1999 y 2001.

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El accidente que lo dejó al borde de la muerte

En junio de 2005, Castro sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero, cuando perdió el control del Renault Laguna color bordó que manejaba y se estrelló contra un árbol a alta velocidad. Ese incidente le provocó múltiples traumatismos que derivaron en una hemorragia entre el pulmón y la pleura.

Como producto del choque, estuvo en coma durante 23 días en el Hospital Argerich. A pesar de las graves heridas que sufrió, logró ganar esa batalla, se recuperó después de un tiempo e incluso decidió volver al ring.

En una entrevista con la revista Gente publicada en julio de 2005, Castro recordó que no tenía memoria de lo ocurrido ni de los días previos al accidente. “No me acuerdo de nada: ni cuatro días antes, ni una semana después”, contó.

El boxeador también reconoció que la experiencia lo había llevado a valorar más la vida y el tiempo con su familia. “Quiero disfrutar más de la familia, de mis hijos, recuperarme y trabajar con más ganas”, dijo entonces. Y, fiel a su personalidad, cerró con una frase que resumía su espíritu de lucha: “En el ring demostré que nadie quiere pelearme, pero con este accidente queda claro que ni la muerte me puede parar”.

Después de retirarse del boxeo en 2007, dos años después del accidente, Castro se enfocó en un nuevo proyecto para estar más cerca de la comunidad. En 2020, abrió un gimnasio en Temperley, pero la pandemia de coronavirus lo obligó a cambiar sus planes y decidió convertir el lugar en un comedor para asistir a los vecinos que más lo necesitaban.

El espacio, que lleva el nombre de “Locomotora Castro” también quedó abierto para quienes quisieran practicar boxeo de manera recreativa, sin distinción de género ni edad.