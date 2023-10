Falleció camino al Hospital de Coronel Suárez, luego de un infarto. Fue un referente del heavy metal en el país.

Ricardo Iorio, el popular músico que vivía desde hace varios años en la comarca serrana, falleció a los 61 años de un infarto.

Lo confirmó su abogado en Bahía Blanca, Juan Ignacio Vitalini, quien lo asistió en diferentes causas penales que tramitaban en Bahía Blanca, se comunicó con su pareja, la cual le confirmó el dato.

Según se pudo confirmar, Iorio murió camino al hospital de Coronel Suárez, más allá de los intentos de reanimarlo.

Estaba en su casa, ubicada en una zona rural de Coronel Suárez. Lo confirmó su abogado, Juan Ignacio Vitalini a la radio Rock And Pop. “Empezó a correr el rumor en Bahía Blanca. Intenté hablar con algunos familiares, la mujer me confirmó la triste noticia. Empezó a sentirse mal en la casa, un fuerte dolor en el pecho, se acostó, llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto, cuando ella llegó ya había fallecido. Se desconocía si había tenido algún problema anterior, la señora me dice que no. Es muy sorpresivo todo. Estaba todo bien, solo sintió ese dolor en el pecho. Una locura. Es una triste noticia”, explicó el letrado minutos antes de las 9 de la mañana.

“Llamaron a la ambulancia y cuando llegó estaba fallecido”, informaron a Infobae desde el municipio de Coronel Suárez, quienes constataron su muerte. MInutos después, se conoció el parte oficial. “Se recibe llamado al teléfono de emergencias procedente de la sala médica local, solicitando personal policial en el campo donde reside Ricardo Iorio en zona rural de Coronel Suárez, a 80 kilómetros de esta, dando cuenta que habría fallecido. Motivo por el cual se da aviso inmediato a personal jurisdiccional por corresponder jurisdicción”, se sostiene en el documento.

La carrera del cantante y compositor es muy extensa. Fue el fundador de bandas icónicas como V8, Hermética y Almafuerte. Luego, lanzó su carrera como solista y hasta hace pocos días se encontraba en medio de la gira nacional, presentando nuevo material.