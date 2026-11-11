El histórico cofundador del legendario grupo musical fue hallado sin vida en Alvear al 4900. El episodio causó estupor entre los vecinos. Las primeras versiones indican que el hombre, de 76 años, se quitó la vida.

Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras, fue hallado sin vida cerca de las 17 del martes en inmediaciones de calle Alvear al 4900 de la ciudad de Santa Fe, donde la familia tiene un estudio de trabajo.

Conmocionados, los vecinos de barrio Sargento Cabral observaron el amplio operativo policial que se dispuso en el lugar.

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El tránsito se interrumpió en la cuadra -comprendida entre Quintana y Padilla- mientras peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan en la escena y sus alrededores.

Según trascendió, el cadáver del músico fue hallado por una mujer de su familia, quien rápidamente dio aviso a la Central de Emergencias 911.

Sus parientes más cercanos habían perdido contacto con él cerca del mediodía, cuando acudió a una cita médica.

La muerte de Camino será investigada por el fiscal Gonzalo Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Quién era Marcos Camino

Marcos Camino fue una de las figuras fundamentales de la historia de la cumbia santafesina. Acordeonista y referente indiscutido de Los Palmeras, se incorporó al conjunto el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras.

Desde entonces, fue protagonista de la construcción de un estilo musical que trascendió las fronteras de Santa Fe y convirtió a la banda en uno de los máximos exponentes de la música popular argentina.

Su trayectoria estuvo marcada por más de cinco décadas de escenarios, discos y canciones que forman parte de la identidad cultural de varias generaciones.

Junto a Rubén «Cacho» Deicas, conformó una de las duplas más representativas de la música tropical del país. Con su acordeón como sello distintivo, Camino fue mucho más que un músico: también tuvo un papel central en la dirección y el crecimiento de Los Palmeras, que alcanzaron reconocimiento nacional e internacional.

Su nombre está estrechamente ligado a la historia de la cumbia santafesina y a una trayectoria que dejó una huella profunda en la cultura popular de la región.

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La despedida de Cacho Deicas

En medio del distanciamiento profesional que mantenían, el histórico cantante de la banda santafesina eligió recordar los años compartidos y los proyectos que llevaron adelante juntos. Su mensaje tuvo un tono íntimo y estuvo acompañado por las condolencias a los familiares, seres queridos y seguidores que hoy atraviesan la pérdida.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió Deicas en su publicación.

Luego, expresó el momento de despedida y extendió su acompañamiento a quienes sienten la partida del músico:

“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mia y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”.

El mensaje concluyó con una breve frase dedicada a Camino: “Que en paz descanses, Marcos”.