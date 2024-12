El “universo” de Star Wars recibió en las últimas horas la noticia de la muerte de Angus MacInnes, quien fue reconocido por su papel como el Gold Leader en la icónica película Star Wars: A New Hope (1977).

El actor canadiense Angus MacInnes falleció el 23 de diciembre a los 77 años, pero la noticia la dio a conocer su familia este lunes a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook del artista, en el cual no revelaron las causas de la muerte.

“Con el corazón roto escribimos esto: Angus MacInnes, amado esposo, padre, abuelo, hermano, tío, amigo y actor murió el 23 de diciembre de 2024. Su trabajo tocó innumerables vidas y se enorgullecía de ser parte de estas historias que continúan resonando entre audiencias de todo el mundo″, se lee en el comunicado.

En tanto, el mismo enunciado sostuvo que el artista tuvo una carrera notoria en el cine, con actuaciones en películas como “Witness”, “Judge Dredd”, “Hellboy” y “Captain Phillips”. Su papel en “Force 10 from Navarone” (1978) lo llevó a compartir créditos nuevamente con su colega de Star Wars, Harrison Ford.

Star Wars significó todo para Angus Maclnnes

Además, la familia destacó el profundo aprecio que Angus MacInnes tenía hacia los fans de Star Wars y lo mucho que le gustaba platicar con ellos en las convenciones dedicadas a este tipo de cintas.

“Para Angus, los fanáticos de Star Wars ocupaban un lugar especial en su corazón. Le encantaba conocerlos en las convenciones, escuchar sus historias y compartir su pasión por la saga. Se sentía constantemente honrado, encantado y conmovido por la admiración y la pasión de los fanáticos y la comunidad de convenciones”, señalaron.

Los familiares del famoso hicieron hincapié en que Angus MacInnes era más que un actor, pues siempre fue considerado como una persona amable.

“Angus era más que un actor: era un alma amable, considerada y generosa que aportaba calidez y humor a las vidas de todos los que lo conocían. Su familia, sus amigos y sus compañeros actores, pero también sus fans de todo el mundo lo extrañarán profundamente. Su familia les agradece a todos”, expresaron en el comunicado.

Por otra parte y tras conocerse la noticia de la muerte, fans y colegas del medio comentaron la publicación de Facebook con anécdotas de la estrella: “Tuve el privilegio de conocer personalmente a Angus, por lo que estoy muy agradecido”, escribió una persona.

Otro seguidor recordó con afecto sus encuentros con Angus MacInnes en convenciones: “Lamento mucho tu pérdida. Tuve el honor de conocerlo en 2002 y solía interactuar con sus publicaciones. Era muy amable. Brindaré por Gold Leader, en su ala”, comentó.

La pesadilla de Angus Maclnnes en el set de Star Wars

El actor dejó una marca indeleble en el universo de Star Wars y en el cine en general, ya que su interpretación de Gold Leader lo inmortalizó entre los seguidores de la saga galáctica, consolidando un legado que seguirá vivo en la memoria de los fans.

En una entrevista de hace una década, el artista recordó los desafíos de interpretar a Jon “Dutch” Vander, bajo la dirección de George Lucas. Según relató, tuvo dificultades para memorizar sus líneas sin las señales de sus compañeros de escena, lo que generó momentos de tensión durante el rodaje.

“Me subí a la cabina para hacer esta escena y George me dijo: ‘¿Has aprendido tus líneas sin seguir la secuencia?’ y yo le pregunté: ‘¿De qué estás hablando?’ y él me respondió: ‘Sólo tus líneas’ y yo le dije: ‘No… He aprendido mis líneas con las señales’, ya sabes, alguien me da señales y yo hablo. Él dijo: ‘No, sólo di tus líneas’. Y entonces comenzamos a filmar y fue una pesadilla”, relató.

De acuerdo con el actor, comenzó a sudar demasiado por los nervios de no poder lograr su escena, ya que “necesitaba esa otra voz a la que responder” para decir sus diálogos porque a pesar de que sabía a la perfección sus líneas, en ese momento no las recordaba del todo.

“En ese momento estaba tan asustado que habría hecho cualquier cosa. Si él me hubiera dicho: ‘Necesitas heroína’, me habría arremangado. Filmamos todo y yo leí el texto de ellos. No hay actuación, en ese sentido, en absoluto. Solo leí líneas y pensé: ‘No me importa. Simplemente tengo que salir de aquí”, recordó.